George Clooney no quiso ver ‘Thelma & Louise’ durante años por culpa de Brad Pitt: este es el motivo real de su rechazo

El pasado 2 de septiembre la actriz Laura Dern entregó al actor George Clooney el León de Oro por su trayectoria profesional en la gala de inauguración de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Un premio honorífico merecido por toda su carrera en el mundo del cine tras haber participado como actor, director y productor en más de 50 películas. Una trayectoria en la que ha tenido aciertos y errores y en la que el actor trabajó en numerosas ocasiones con el actor Brat Pitt en producciones como, por ejemplo, la saga de Ocean’s Eleven, Quemar después de leer o Lobos. Y, aunque con el tiempo se han convertido en grandes amigos, en el pasado tuvieron un momento complicado. La razón de este distanciamiento se debió a que a George Clooney le habría gustado interpretar el papel del autoestopista J.D en la película Thelma y Louise (1991) de Ridley Scott.

En la actualidad el actor George Clooney es uno de los actores más considerados de Hollywood, pero no ha podido olvidar este momento y durante mucho tiempo se negó a ver la película Thelma & Louise. El actor ha protagonizado y participado en cerca de 45 largometrajes, incluyendo películas de serie B en sus inicios y grandes éxitos comerciales y ha dirigido 8 películas entre las que destacan Buenas noches y buena suerte (2005) y Los idus de marzo (2011).

Lo que le supuso al actor George Clooney perder ese papel

Al actor George Clooney le molestó tanto que Brad Pitt se quedara con ese papel que se negó a ver la película durante años. El año pasado en una entrevista en The Sunday Times, comentó que en ese momento él estaba intentando escapar de sus papeles habituales en televisión y quería abrirse camino como actor serio de cine. Y cuanto pensaba que su gran oportunidad iba a ser el papel de J.D. en Thelma & Louise, Pitt complicó todo el proceso.

«Llegué a la ronda final de pruebas para un papel en Thelma y Louise», recordó Clooney en esta entrevista. «Y joder, Brad consiguió el papel. No vi Thelma y Louise durante años porque estaba harto. Ese papel lanzó su carrera cinematográfica. Antes de eso, actuaba en comedias de situación y otras cosas, así que ese fue el papel que habría podido impulsar mi carrera…», confesó al final Clooney.

Después de esa decepción, la gran oportunidad de George Clooney le llegó cuando fue elegido para interpretar el papel del doctor Doug Ross en la serie médica Urgencias (ER) que se emitió entre los años 1994 y 1999, por la que fue nominado dos veces a un Premio Emmy de Primetime.

La trayectoria de George Clooney en el mundo del cine

Como hemos ya comentado, al final el actor logró convertirse en una estrella y uno de los más aclamados de Hollywood. Entre las películas que protagonizó en los noventa y las primeras décadas del 2000 destacan las siguientes: Abierto hasta el amanecer (1996) dirigida por Robert Rodriguez y escrita por Tarantino, la comedia Un día inolvidable (1996), El pacificador (1997), Batman y Robin (1997), Un romance muy peligroso (1998), Tres reyes (1999), La tormenta perfecta (2000), Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004), Ocean’s Thirteen (2007), Solaris (2002), Buenas noches, y buena suerte (2005), Syriana (2005), Michael Clayton (2007), Up in the Air (2009), Los hombres que miraban a las cabras (2009), Los descendientes (2011) o Monuments Men (2014).

El actor obtuvo el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel de agente de la CIA en Syriana (2005) y fue nominado al Oscar por sus papeles en Michael Clayton (2007), Up in the Air (2009) y Los descendientes (2011).

Aunque tuvieron ese problema los actores George Clooney y Brad Pitt se han convertido en grandes amigos y han protagonizado juntos varias películas. Entre ellas destacan la Ocean’s Eleven y sus dos secuelas y otras como las películas Quemar después de leer (2008) y Lobos (2024).

Además, el actor George Clooney ha dirigido un total de nuevo producciones durante su carrera cinematográfica: Confesiones de una mente peligrosa (2002), el drama Buenas noches, y buena suerte (2005), la comedia Ella es el partido (2008), Los idus de marzo (2011), Monuments Men (2014), Suburbicon: Ni rastro de crimen (2017), Cielo de medianoche (2020), El bar de las grandes esperanzas (2021) y Remando como un solo hombre (2023).

A sus 65 años el actor George Clooney sigue estando en plena forma y entre sus proyectos para el futuro está la película Ocean’s 14, en la que todavía no se sabe si estarán Brad Pitt y Matt Damon y se espera que el rodaje empiece este años y se estrene en 2027. La última vez que le hemos podido ver es la comedia dramática Jay Kelly dirigida por Noah Baumbach, plrotagonizada con Adam Sandler y está disponible en la plataforma de streaming Netflix.