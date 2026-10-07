Marcos Llorente cuelga la Roja y se resiste al otoño en Marbella en modo padrazo

Marcos Llorente atraviesa una nueva etapa. El futbolista del Atlético de Madrid acaba de cerrar su ciclo con la Selección española después de proclamarse campeón del mundo y, mientras sus antiguos compañeros vuelven a concentrarse para afrontar los primeros compromisos internacionales tras el Mundial, él disfruta de unos días de descanso en Marbella junto a su mujer, Paddy Noarbe, y su hija, Amor. COOL ha podido fotografiar al deportista durante una jornada familiar en la playa, donde se ha mostrado especialmente cariñoso con la pequeña y completamente relajado, alejado por unas horas de la exigencia del fútbol de élite. Las imágenes muestran a Llorente compartiendo juegos y mimos con su hija, cogiéndola en brazos y disfrutando de un día de sol junto a Paddy. Una estampa familiar que llega apenas un mes después de que el futbolista sorprendiera anunciando su retirada de la Selección, una decisión que quiso tomar por iniciativa propia y que, en su caso, llegó justo después de tocar techo con España.

El momento no es casual. El pasado 3 de septiembre, Marcos Llorente anunció su adiós a la Selección a los 31 años, apenas unas semanas después de haber levantado el Mundial con España. El futbolista publicó entonces una carta en sus redes sociales en la que explicó que llevaba tiempo meditando su decisión y que había llegado el momento de cerrar esa etapa. «Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección», escribió. Llorente quiso dejar claro, además, que su decisión no estuvo relacionada con su presencia o ausencia en el Mundial ni con el resultado del campeonato. «Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada», aseguró. Una aclaración especialmente significativa porque el anuncio se produjo después de que España conquistara el título y con el futbolista todavía en edad de seguir formando parte de los planes del combinado nacional. Ahora, mientras la Roja comienza un nuevo camino sin él, Llorente disfruta de un tiempo mucho más personal junto a su familia.

Las fotografías que publica COOL muestran al futbolista en una faceta mucho más alejada de la que suele ofrecer en el terreno de juego. Llorente aparece sonriente y muy pendiente de su hija, con quien comparte diferentes momentos durante la jornada de playa. En unas imágenes se le puede ver jugando con la pequeña sobre la arena y en otras disfrutando de un rato de descanso junto a Paddy, mientras Amor permanece junto a ellos.

La familia ha elegido para estos días de desconexión el Marbella Club, el legendario resort de cinco estrellas gran lujo situado a orillas de la Costa del Sol, uno de los establecimientos más exclusivos de la zona y conocido por su marcado espíritu andaluz y su ubicación frente al Mediterráneo. El futbolista, vestido con bañador y gorra, aprovecha así el buen tiempo para apurar los últimos días de verano y disfrutar de un plan familiar que contrasta con el intenso verano que ha vivido. Después de semanas marcadas por entrenamientos, concentraciones y partidos con España, Llorente encuentra en Marbella y en este exclusivo enclave un escenario perfecto para bajar el ritmo. Y es precisamente esa faceta más íntima la que ahora cobra protagonismo: la de Marcos Llorente como padre y pareja, lejos de los focos deportivos y de las obligaciones que han marcado buena parte de su carrera.

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La trayectoria de Llorente con la Selección ha estado marcada por una presencia intermitente en las convocatorias, pero también por algunos de los momentos más importantes del fútbol español de los últimos años. Debutó como internacional el 11 de noviembre de 2020 ante Países Bajos y desde entonces disputó 27 partidos con la camiseta de España. Participó en la Eurocopa de 2021 y en el Mundial de 2022 con Luis Enrique, aunque posteriormente quedó fuera de la Eurocopa de 2024, conquistada por España. Con Luis de la Fuente volvió a entrar en los planes del seleccionador y consiguió formar parte de la convocatoria para el Mundial de 2026, donde terminaría proclamándose campeón.

Su participación en el torneo, sin embargo, fue perdiendo peso a medida que avanzaban los partidos. Llorente comenzó como titular frente a Cabo Verde, pero aquel empate a cero terminó teniendo consecuencias en el equipo y Pedro Porro pasó a ocupar su puesto como lateral derecho. El jugador del Atlético sí partió de inicio frente a Uruguay y tuvo un papel destacado al asistir a Álex Baena, su compañero de club, en aquel encuentro. También disputó algunos minutos en las semifinales ante Francia, pero no participó en la final frente a Argentina. Pese a ello, terminó el campeonato con el título más importante de su carrera internacional.

Y precisamente esa circunstancia hace especialmente llamativa su despedida. Llorente decidió marcharse de la Selección siendo campeón del mundo, después de haber cumplido el sueño de levantar la Copa del Mundo con España. En su mensaje de despedida quiso poner en valor todo lo vivido durante esos años y, especialmente, las semanas compartidas con el grupo durante el campeonato. «Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo», escribió. El futbolista también destacó el orgullo que había supuesto representar a su país: «Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia». Unas palabras con las que cerraba una etapa que, independientemente del protagonismo que tuvo en el último torneo, terminó de la mejor manera posible. No habrá más convocatorias ni concentraciones con España para Llorente, pero sí queda atrás una trayectoria de 27 partidos internacionales y un Mundial en su palmarés.

Ahora el futbolista afronta el futuro con el Atlético de Madrid, club al que llegó procedente del Real Madrid y con el que tiene contrato hasta junio de 2027, y con una vida familiar que ocupa un lugar cada vez más importante. El propio Llorente ha reconocido que no le quedan demasiados años de fútbol por delante, por lo que la decisión de abandonar la Selección también supone reservar energías para la última etapa de su carrera y para todo aquello que ocurre lejos del terreno de juego.