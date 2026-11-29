Cayetano Rivera ha tenido una iniciativa de lo más particular en plena jornada electoral. El torero ha anunciado a través de sus redes sociales que dispone de dos plazas libres en su coche para trasladar gratuitamente a personas que necesiten viajar desde Sevilla hasta Madrid. Una propuesta con la que pretende echar una mano a quienes, ante la falta de trenes, tienen que buscar alternativas para desplazarse y poder ejercer su derecho al voto. Eso sí, compartir vehículo con él tendrá algunas condiciones y una de ellas ha llamado especialmente la atención: está prohibido hablar de Pedro Sánchez.

El hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez ha explicado su iniciativa en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha contado que esta vez sí ha pensado en las personas que pueden encontrarse con dificultades para desplazarse. «La última vez que subí a Madrid en coche desde Sevilla, la verdad es que no caí en todas las personas que ahora que no hay trenes tienen que buscarse otros medios», ha comenzado diciendo.

En esta ocasión, Cayetano ha querido tenerlo presente y ha anunciado que, después de acudir a votar, emprenderá el viaje y tendrá dos plazas disponibles en su vehículo. Además, ha adelantado que dará prioridad a determinados pasajeros: «Daremos prioridad a mujeres, ancianos y niños», ha explicado, haciendo incluso una curiosa comparación sobre la situación del transporte: «Empieza a parecerse al Titanic».

Pero, aunque el desplazamiento será completamente gratuito, el torero ha querido establecer unas normas para que la convivencia durante el trayecto sea lo más agradable posible. Y es que, según ha explicado con mucho sentido del humor, habrá determinados temas de conversación que estarán vetados durante el viaje.

«No hace falta pagar nada, pero vamos a limitar o condicionar un poco las conversaciones para que el viaje sea tranquilo», ha advertido antes de enumerar sus particulares prohibiciones. La primera, y posiblemente la más llamativa, tiene que ver con la política. «Prohibido hablar de política o por lo menos de Pedro Sánchez», ha señalado Cayetano, dejando claro que no quiere que el trayecto se convierta en un debate político.

Pero la lista no termina ahí. El hermano de Francisco Rivera también ha incluido otros dos asuntos que no podrán protagonizar las conversaciones dentro del coche: el fútbol y los toros. «Prohibido hablar de fútbol y prohibir hablar de toros», ha añadido, completando así un particular reglamento para sus futuros acompañantes.

Consciente de que organizar una iniciativa de estas características puede tener su dificultad, el torero ha terminado su mensaje tomándose la situación con humor. «Ya verás qué risa para organizar esto», ha comentado antes de invitar a los interesados a ponerse en contacto con él directamente. «Si hay alguien interesado que me escriba y nos ponemos en contacto», ha concluido, deseando a todos sus seguidores un feliz domingo.

Una iniciativa con la que Cayetano Rivera ha querido facilitar el desplazamiento a quienes necesiten llegar a Madrid en esta jornada electoral y que, además de no tener coste alguno, incluye una particular condición: disfrutar del viaje sin hablar de política, fútbol ni toros.