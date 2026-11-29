El amor está en el aire y Sara Sampaio y Ferran Torres ya no esconden su complicidad. El futbolista del Paris Saint-Germain y la modelo portuguesa han protagonizado una de las imágenes más comentadas de la jornada durante su visita al Circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde se ha celebrado el cierre de temporada de MotoGP. Abrazos, sonrisas, miradas cómplices y numerosos gestos de cariño han dejado claro que su historia atraviesa un momento de lo más especial.

La pareja ha elegido una cita muy vinculada a las raíces del delantero valenciano para dejarse ver junta por primera vez de manera oficial en España. Ambos llegaban poco antes del mediodía a bordo del Safety Car, una entrada de lo más original que no pasó desapercibida entre los aficionados y los medios allí presentes. A su llegada, todas las miradas se dirigieron rápidamente hacia ellos, que se mostraron de lo más naturales y cariñosos.

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Un día muy especial en la tierra natal de Ferran

Para esta ocasión, Ferran ha querido ejercer de anfitrión y acercar a Sara a algunos de los rincones de su tierra. Nacido en Foios, el futbolista aprovechó la jornada para compartir con la modelo la emoción de una cita muy especial para la Comunitat Valenciana, de la que es embajador desde agosto de 2026.

La pareja siguió las pruebas desde el palco, donde pudo disfrutar de diferentes momentos de la competición, entre ellos las carreras de Moto2. Pero Ferran no acudía únicamente como espectador: el delantero tuvo también un papel protagonista como invitado de honor, encargado de ondear la bandera a cuadros al término de la carrera.

Durante su recorrido por el paddock, el futbolista atendió a los aficionados que se acercaron para pedirle fotografías y autógrafos. También protagonizó un encuentro especialmente emotivo con Marc Márquez, a quien quiso arropar personalmente en una jornada histórica para el motociclismo.

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De París a su primera aparición juntos en España

Aunque los rumores sobre su relación llevaban semanas circulando, fue a finales de octubre cuando Sara y Ferran fueron fotografiados paseando de la mano por las calles de París, después de entrar juntos en un restaurante. Días antes, una imagen publicada y eliminada poco después por la modelo, en la que aparecía recibiendo un cariñoso gesto de un joven, ya había despertado las sospechas. También contribuyó a alimentar los rumores la presencia de Sara en las gradas del Parque de los Príncipes durante el encuentro de Champions League entre el PSG y el FC Barcelona.

Ahora, con esta aparición en Valencia y mostrándose de lo más cómplices ante las cámaras, la pareja parece dispuesta a vivir su relación con mucha más naturalidad. Una jornada de motor, emoción y romanticismo que ha convertido a Sara Sampaio y Ferran Torres en dos de los grandes protagonistas del día.