Ferran Torres y Sara Sampaio, pillados de la mano en París: las imágenes que destapan su romance

Ferran Torres y Sara Sampaio se han convertido en los protagonistas inesperados de la crónica social. El futbolista español y la modelo portuguesa han sido pillados juntos de la mano en París, en unas imágenes que ha difundido el periodista y presentador de TVE Javi Hoyos y que apuntan a una relación sentimental entre ambos. La escena, en la que se les ve compartiendo un momento de complicidad en un bar de la capital francesa, llega después de varios días de especulaciones sobre la identidad del hombre que había conquistado a la maniquí. A sus 26 y 35 años, respectivamente, Ferran Torres y Sara Sampaio unen los mundos del fútbol y la moda internacional en uno de los romances sorpresa del momento.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza después de que Sara Sampaio borrara una fotografía de sus redes sociales en la que aparecía a punto de besar a un misterioso hombre. La imagen, en la que su acompañante salía de espaldas y no permitía reconocer su rostro, despertó las sospechas de sus seguidores, que pronto señalaron al futbolista como posible protagonista. La retirada de la publicación añadió todavía más misterio a una escena que ahora cobra un nuevo significado tras la aparición de ambos juntos en París.

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La portuguesa es una de las modelos más reconocidas de su generación. Su trayectoria despegó internacionalmente como ángel de Victoria’s Secret, una etapa que la convirtió en uno de los rostros más populares de la industria de la moda. En los últimos años, además, ha ampliado su carrera hacia la interpretación y ha participado en Superman (2025), dando el salto a una de las grandes producciones de Hollywood. Ferran Torres, por su parte, es uno de los nombres habituales del fútbol español y también ha despertado interés por su vida personal. Ahora, las imágenes compartidas por Javi Hoyos sitúan a ambos en el centro de la actualidad del corazón y vuelven a poner sobre la mesa la pregunta que llevaba días circulando: ¿era el delantero el hombre que aparecía junto a la modelo en aquella fotografía que desapareció de sus redes?