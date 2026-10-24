Sara Sampaio borra una foto besándose con un hombre y las redes apuntan a un posible romance con Ferran Torres

Ferran Torres vuelve a estar en el punto de mira, esta vez lejos de los terrenos de juego. El futbolista valenciano se ha convertido en protagonista de los rumores sobre su vida sentimental después de que una fotografía publicada durante unos segundos en las redes sociales de Sara Sampaio haya desatado las especulaciones. En la imagen aparece la modelo portuguesa junto a un hombre cuyo rostro apenas se distingue, pero varios usuarios han señalado el parecido con el delantero del Paris Saint-Germain.

La instantánea no tardó en desaparecer de Instagram, aunque algunos seguidores consiguieron capturarla antes de que fuese eliminada. Un movimiento que ha alimentado las conjeturas sobre una posible relación entre ambos, pero que, por ahora, no permite confirmar la identidad del hombre que aparece junto a la modelo ni la existencia de un romance.

La fotografía de Sara Sampaio que ha desatado los rumores con Ferran Torres

La conversación sobre una posible relación entre Ferran Torres y Sara Sampaio ya venía creciendo después de que la modelo fuese vista en las gradas del Parque de los Príncipes durante un partido del PSG. Sin embargo, ha sido la misteriosa imagen, en la que aparece besando a un hombre, la que ha disparado las especulaciones en redes sociales.

El corte de pelo del acompañante y su apariencia han llevado a algunos usuarios a relacionarlo con el futbolista español. La rápida eliminación de la historia ha añadido más incógnitas a una escena que se ha difundido con rapidez, aunque ninguno de los dos protagonistas ha confirmado que exista algo más que una coincidencia.

El periodista y creador de contenido Javi Hoyos se ha hecho eco de la fotografía y ha abordado el asunto con cautela. «Sara publicó una historia con un chico que… Se ha ido la historia en su Instagram, duró poquísimo», ha explicado al mostrar la captura. Hoyos ha señalado que el hombre «se parece aparentemente a Ferran», pero también ha insistido en que no dispone de información concluyente. «Yo por el momento no tengo información contrastada… intentaré descubrir si este hombre es Ferran o no», ha reconocido. Una prudencia necesaria en una historia que, de momento, se mueve en el terreno de los rumores.

Sara Sampaio es una de las modelos portuguesas con mayor proyección internacional. Su trayectoria en la moda dio un salto importante gracias a su trabajo con Victoria’s Secret, firma con la que se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de sus desfiles. También ha desarrollado una carrera como actriz y ha participado en producciones cinematográficas, ampliando su presencia más allá de las pasarelas. Su nombre se ha vinculado ahora al de Ferran Torres, aunque la fotografía no basta para confirmar que mantienen una relación. Por el momento, el interés se concentra en la imagen que desapareció de las redes sociales y en las pistas que los usuarios creen haber encontrado en ella.

La vida sentimental de Ferran Torres, de nuevo bajo la lupa

La vida privada del delantero ha despertado interés en otras ocasiones, especialmente durante su relación con Sira Martínez, hija de Luis Enrique. También se le ha relacionado con otras mujeres, aunque conviene distinguir entre las relaciones conocidas y los rumores que han circulado en redes sociales.

Ahora, Sara Sampaio se suma a las especulaciones después de la publicación fugaz que ha generado tanta conversación. Por ahora, no hay confirmación de una relación entre la modelo y Ferran Torres: la identidad del hombre de la fotografía sigue sin estar acreditada y los protagonistas no se han pronunciado públicamente.