Ferran Torres estrena el nuevo bolso de Loewe que ya tiene la Reina Letizia y cuesta 4.300 euros

Hay bolsos que nacen como una tendencia y otros que consiguen convertirse en iconos de la moda. El Amazona de Loewe pertenece a esta segunda categoría. Ahora, más de cincuenta años después de su lanzamiento, regresa renovado con el Amazona 180, una nueva versión que ya tiene en Ferr an Torres a uno de sus mejores embajadores. El futbolista aparece con el Amazona 180 grande en ante, una versión que por sus dimensiones se acerca al concepto de bolso de viaje. Lo lleva en la mano y lo combina con una chaqueta azul marino, camiseta blanca, pantalón de pana marrón y zapatos de piel. Un look masculino, relajado y elegante, en el que el bolso se convierte en la pieza que marca la diferencia.

El resultado tiene mucho que ver con una de las grandes tendencias que está recuper ando la moda, los bolsos de viaje de gran tamaño, realizados en ante y en tonos chocolate, camel o tierra. Una estética que durante años ha estado ligada a la jet set y que vuelve ahora reinterpret ada desde una perspectiva mucho más contemporánea.

No hace falta buscar demasiado entre las celebrities para encontrar ejemplos. Kendall Jenner ha llevado un espectacular bolso de viaje de Chanel realizado en ante marrón, con detalles de piel oscura y el característico acolchado de la maison. Una pieza de grandes dimensiones que resume a la perfección ese lujo relajado asociado a los viajes, los aeropuertos y las escapadas de fin de semana.

En este contexto, el nuevo Amazona 180 de Loewe encaja especialmente bien. Su versión grande en ante parece concebida para viajar, pero mantiene la sofisticación de un bolso de lujo. La ausencia de un logotipo grande también resulta significativa. Aquí el protagonismo lo tienen los cambios sociales en España, y fue concebido como un bolso flexible y funcional para una nueva generación de mujeres. Frente a las estructuras rígidas de silueta, los materiales y los detalles de construcción.

El diseño recupera uno de los grandes iconos del archivo de Loewe. El Amazona nació en 1975, en un momento de profundos cambios sociales en España, y fue concebido como un bolso flexible y funcional para una nueva generación de mujeres. Frente a las estructuras rígidas de otros accesorios de la época, proponía una forma más blanda y práctica, pensada para acompañar la vida cotidiana.

El Amazona también forma parte del armario de la Reina Letizia, que ya lo llevaba mucho antes de convertirse en reina. En 2008, durante su visita a México como Princesa de Asturias, Letizia fue fotografiada con un Amazona de Loewe, demostrando la vigencia de un bolso que ha acompañado durante décadas a algunas de las mujeres más influyentes de la moda. Durante décadas, el modelo se convirtió en uno de los bolsos favoritos de numerosas famosas. Kate Moss, Pippa Middleton, Rosie Huntington Whiteley y Alessandra Ambrosio han llevado distintas versiones del Amazona, contrib uyendo a convertirlo en una de las piezas más reconocibles de Loewe.

Ahora llega una nueva etapa. El Amazona 180 es el primer bolso de Loewe diseñado por Jack McCollough y Lazaro Hernandez, los nuevos directores creativos de la firma. La propuesta conserva elementos esenciales del original, pero introduce una construcción más relajada, con una única asa superior y una estructura flexible pensada para llevarse abierta. La nueva versión ofrece además tres formas de llevarlo, en la mano, al hombro o como bandolera. Cuenta con dos compartimentos, cierre de cremallera, bolsillo interior y una anilla lateral en forma de D para personalizarlo.

En la versión grande de ante que lleva Ferran Torres, el Amaz ona adquiere una nueva personalidad. Es bolso de viaje, accesorio de lujo y pieza de moda al mismo tiempo. Y su estética conecta con ese nuevo gusto por los materiales nobles , los tonos chocolate y las siluetas grandes que están recuperando las celebrities.