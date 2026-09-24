Ferran Torres lanza una reflexión sobre las críticas: «Si hablan de ti, es que estás haciendo algo más grande que ellos»

Ferran Torres ha pasado en pocos meses de convivir con las críticas a convertirse en uno de los grandes protagonistas del fútbol español. El delantero recordó en El Hormiguero cómo afrontó los errores cometidos durante el Mundial de 2026 y cómo consiguió transformar aquella presión en confianza. Su reflexión llega después de marcar el gol que le dio a España el título mundial y de comenzar su nueva etapa en el Paris Saint-Germain con una extraordinaria racha goleadora.

Aprender de los errores

Durante su entrevista con Pablo Motos, el futbolista valenciano Ferran Torres reconoció que las críticas formaron parte de su experiencia durante el Mundial. El delantero explicó que falló algunas ocasiones y que eso provocó numerosos comentarios negativos, aunque su manera de afrontar esas situaciones ha cambiado con los años. Una evolución que también había resumido al explicar que anteriormente se castigaba mucho más por sus propios errores, mientras que ahora intenta utilizarlos para aprender y evitar repetirlos.

El futbolista llevó esa idea un paso más allá al recordar el gol de la final contra Argentina. Ferran resumió aquel proceso como la capacidad de atravesar un momento complicado y conseguir transformarlo en una situación positiva. Su reflexión gira precisamente alrededor de esa transformación, ya que, habiendo sido un jugador muy cuestionado durante el torneo, terminó marcando en la prórroga el tanto que dio a España su segundo Mundial.

De las críticas a marcar en la final

La historia de Ferran Torres tiene además un componente especialmente significativo porque Luis de la Fuente ya había defendido públicamente al delantero durante el Mundial. El seleccionador aseguró después de la final que se alegró especialmente por su gol debido a las críticas que había recibido en los meses anteriores y destacó que Ferran no había bajado los brazos pese a los comentarios negativos.

El propio Ferran Torres también ha insistido en que aquel gol no debe entenderse únicamente como un logro individual. En la entrevista afirmó que el gol pertenecía a todo el equipo y a España. Días después, la propia RFEF recogió sus recuerdos sobre aquella jugada y explicó que continúa reviviendo el momento prácticamente a diario, consciente de que ha cambiado por completo su trayectoria y su reconocimiento internacional.

La reflexión de Ferran Torres deja así una idea que va más allá del fútbol, ya que los errores y las críticas pueden formar parte de un proceso de aprendizaje. En su caso, el recorrido terminó en uno de los escenarios más importantes posibles, con un gol en una final mundialista. Su experiencia muestra cómo un periodo de dudas puede acabar formando parte de una historia deportiva completamente diferente.