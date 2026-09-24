Irene Urdangarin sorprende con su confesión más inesperada desde Inglaterra y Victoria Federica le hace la ola: «Una auténtica reina»

Irene Urdangarin ha vuelto a dejarse ver en redes sociales y lo ha hecho mostrando una faceta mucho más espontánea, cercana y divertida de la que suele ofrecer públicamente. La hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin mantiene desde hace años un perfil especialmente discreto y desarrolla buena parte de su vida lejos del foco mediático, pero en esta ocasión ha querido participar en un vídeo relacionado con MUSED 852, una iniciativa vinculada a la moda sostenible, el alquiler, el préstamo y el intercambio de prendas. Desde Reino Unido, donde continúa con sus estudios universitarios, Irene ha respondido a diferentes preguntas sobre su manera de vestir y su día a día, dejando además una reflexión personal que ha llamado especialmente la atención: «Solo tienes que pensar en ti e ir a por ello».

La aparición de Irene se produce en un contexto muy diferente al de sus habituales apariciones familiares. Sin protocolo, sin actos oficiales y sin la solemnidad que suele rodear a otros miembros de la Familia Real, la joven se ha mostrado natural ante la cámara y ha hablado incluso de cómo afronta sus mañanas. Una de las preguntas que ha recibido durante el vídeo estaba relacionada directamente con la manera en la que elige sus estilismos: «¿Cómo planeas tus outfits?». Su respuesta ha sido tan sencilla como reveladora de su forma de entender la moda: «Dependiendo del tiempo y de cómo me siento cada mañana». Irene también ha compartido cómo se encontraba el día en el que se grabó el vídeo: «Esta mañana me he sentido como una atleta», ha explicado, relacionándolo con el hecho de sentirse productiva después de haber disfrutado de «un paseo increíble». Son pequeños detalles de su rutina que permiten conocer una faceta menos habitual de la hija de la infanta Cristina, acostumbrada a mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación.

Pero si hay una parte de su intervención que ha llamado especialmente la atención es la reflexión que ha realizado sobre la seguridad personal y la importancia de no compararse constantemente con los demás. En el marco de su colaboración con MUSED 852, Irene ha explicado cuál es su filosofía a la hora de vestir y enfrentarse a determinadas situaciones: «Solo tienes que pensar en ti e ir a por ello y, honestamente, no pensar en lo que están llevando otros o lo que están diciendo, a quién están mirando… no te lo pienses dos veces y entra en esa habitación». Unas palabras que van más allá de la elección de un estilismo y que muestran una manera de entender la moda vinculada a la personalidad. Irene apuesta por no estar pendiente de las tendencias que siguen los demás ni de la opinión externa y anima a actuar con seguridad y libertad. Una filosofía que encaja con el espíritu de MUSED 852, proyecto centrado en fomentar una relación más circular con la ropa a través del alquiler, el préstamo y el intercambio de prendas.

La iniciativa busca crear una comunidad internacional alrededor de la moda sostenible y plantea una forma diferente de entender el concepto de lujo. En este caso, el valor de una prenda no estaría únicamente relacionado con la firma o con la necesidad de estrenar constantemente, sino también con su singularidad, su historia y las conexiones que puede generar entre quienes forman parte de esta comunidad. La participación de Irene Urdangarin en este proyecto supone, además, una nueva aparición pública en un registro especialmente informal. La joven, que ha cumplido 21 años este año, se ha caracterizado por mantener una exposición mucho más limitada que otros miembros de su familia. Precisamente por eso, cada vez que aparece en redes sociales o protagoniza algún momento público, su imagen adquiere una especial relevancia. En esta ocasión, además, su naturalidad ante la cámara permite descubrir algunos detalles de una rutina que habitualmente permanece fuera de los focos.

Y si el vídeo ya permite descubrir una versión más desenfadada de Irene, la reacción de Victoria de Marichalar ha añadido todavía más complicidad a la publicación. La hija de la infanta Elena no ha dudado en comentar el vídeo de su prima con un entusiasta «succhhhh an iconiccc queeeen», un mensaje cariñoso que podría traducirse como «una auténtica reina». La reacción vuelve a poner de manifiesto la cercanía existente entre ambas primas y aporta un toque familiar a una publicación que se aleja de cualquier formalidad. El comentario de Victoria se suma así a una aparición en la que Irene no solo habla de ropa, sino que ofrece una pequeña pincelada de su personalidad y de la manera en la que afronta su día a día.

La aparición de Irene se produce, además, desde Reino Unido, país en el que mantiene un importante vínculo desde 2024. Allí comenzó sus estudios de International Hospitality Management en la Universidad Oxford Brookes, una etapa universitaria que desarrolla alejada del foco oficial. La joven vive en el entorno del campus, comparte alojamiento con otros estudiantes y mantiene una rutina propia de su etapa universitaria. Esta vida lejos de España le ha permitido mantener un perfil mucho más reservado mientras continúa con su formación, aunque eso no significa que haya desaparecido completamente de la actualidad. Recientemente, Irene también protagonizó un momento familiar al acompañar a su abuelo, Juan Carlos I, después de que el emérito recibiera el Premio Saint-Simon por sus memorias Reconciliación, una aparición que volvió a situarla junto a algunos de sus familiares.