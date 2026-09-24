Gemeliers, traicionados por sus amigos: «Nos han estafado, vendido cosas y quitado relojes y ropa»

Los Gemeliers llevan más de dos décadas delante de las cámaras y los escenarios. Daniel y Jesús Oviedo tenían apenas cinco años cuando comenzaron a aparecer en televisión y su paso por La Voz Kids terminó de convertirlos en dos de los rostros más populares de su generación. Pero esa fama también tuvo un precio: algunas de las personas que tenían cerca terminaron traicionándoles.

Los hermanos han recordado ahora algunas de esas experiencias en una entrevista, en la que reconocen que con los años han ido reduciendo considerablemente su círculo de confianza. «Tenemos muy pocos amigos, hemos dejado en el camino a un montón de gente», explica Daniel.

Jesús pone nombre a algunos de los motivos que les llevaron a tomar distancia de determinadas personas. «Ten en cuenta que nosotros hemos tenido amigos que nos han estafado. Han vendido cosas nuestras, nos han quitado relojes, ropa…», cuenta el cantante.

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Un amigo les estafó 80.000 euros

La desconfianza no se debe únicamente a episodios de los primeros años de fama. Según relata Daniel a Diez Minutos, hace relativamente poco vivieron una situación especialmente dolorosa con una persona a la que consideraban prácticamente de la familia. «Un amigo al que considerábamos un hermano nos estafó 80.000 euros en la compra de una casa en Madrid», asegura el cantante.

Esa pérdida de confianza también ha llegado a su entorno profesional. Los hermanos reconocen que actualmente no tienen mánager, pese a que son conscientes de que necesitan esa figura para gestionar su carrera.

«Fíjate que a día de hoy no tenemos ni mánager. Y lo necesitamos, pero no encontramos», explica Daniel. Después de haber vivido situaciones en las que personas de su confianza se aprovecharon de ellos, encontrar a alguien a quien puedan delegar parte de su carrera no resulta sencillo.