La Copa del Mundo entra en OKDIARIO: recibimiento de campeón a Luis de la Fuente

Hay días diferentes en una redacción. Días en los que las noticias dejan de contarse durante unos minutos porque la historia entra directamente por la puerta. Este jueves 3 de septiembre, la Copa del Mundo conquistada por España el pasado 19 de julio en Nueva Jersey llegó a la redacción de OKDIARIO de la mano de Luis de la Fuente, el seleccionador que volvió a hacer campeona del mundo a la selección española.

Luis de la Fuente no llegó solo. Junto al campeón del mundo estuvieron Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la Selección absoluta masculina, y Javier López Vallejo, psicólogo de la selección española. Y, por supuesto, les acompañaba la gran protagonista. Esa Copa del Mundo que España levantó al cielo de Nueva Jersey después de derrotar a Argentina y que ya forma parte para siempre de la historia de nuestro fútbol.

Llegaron felices. Como es este grupo. Como es la selección española de Luis de la Fuente que tantas alegrías nos ha regalado y que el pasado 19 de julio volvió a hacer feliz a todo un país. Pero seguramente el seleccionador no esperaba lo que iba a encontrarse cuando las puertas de la redacción de OKDIARIO se abrieron.

Un pasillo para recibir al campeón del mundo

Toda la redacción esperaba a Luis de la Fuente y a la Copa del Mundo formando un pasillo para recibirles. Todos los empleados dejaron durante unos minutos sus puestos para agradecer al seleccionador y a su equipo lo conseguido. Porque aquel Mundial se celebró a miles de kilómetros de nuestro país, pero fue de todos.

Los aplausos comenzaron prácticamente desde su llegada. También se escuchó algún «¡Viva España!». Y De la Fuente, acostumbrado a soportar la presión de los estadios más grandes del mundo y a dirigir una final de un Mundial, se mostró abrumado ante una demostración de cariño que no esperaba.

Era el agradecimiento de una redacción a un seleccionador que ha llevado a España nuevamente hasta lo más alto. El Mundial que tantas veces apareció en nuestras noticias, fotografías, portadas y pantallas estaba allí. A escasos centímetros. El segundo Mundial de la historia de España había entrado en OKDIARIO.

Llegaron entonces las fotografías. Muchas. Con la Copa, con el seleccionador y con los integrantes de un cuerpo técnico que ha construido mucho más que un equipo ganador. Porque una de las grandes virtudes de esta Selección ha sido precisamente conseguir que millones de españoles vuelvan a sentirse identificados con ella.

De Nueva Jersey a la redacción de OKDIARIO

Después del emotivo recibimiento, Luis de la Fuente se trasladó al despacho de Eduardo Inda, director de OKDIARIO, donde el seleccionador, Karanka y López Vallejo departieron durante unos minutos. Una conversación entre los campeones del mundo y el director de este periódico con el Mundial que España conquistó el pasado 19 de julio como testigo privilegiado de la visita.

Fue una mañana especial. De esas que alteran el ritmo frenético de una redacción y que justifican detenerse durante unos minutos. Porque no todos los días se tiene delante una Copa del Mundo. Y mucho menos una conquistada por España.

Luis de la Fuente llegó a OKDIARIO como campeón del mundo y se marchó sabiendo el cariño que despierta su Selección. Su EQUIPO, en mayúsculas, como le gusta a él. La misma que hizo vibrar a todo un país durante el Mundial. La que volvió de Estados Unidos con la segunda estrella. La que nos hizo abrazarnos, sufrir, celebrar y sentirnos orgullosos.

Este jueves, durante unos minutos, no hubo periodistas y protagonistas. Sólo españoles alrededor de la Copa del Mundo. Y un seleccionador emocionado contemplando el cariño de quienes nunca olvidarán lo que él y sus jugadores consiguieron aquel 19 de julio en Nueva Jersey.