Ya no hay debate: Luis de la Fuente será seleccionador hasta que él quiera

No hay debate. Se acabó. Luis de la Fuente será seleccionador español hasta cuando él quiera. Salvo una debacle deportiva absolutamente inesperada, el riojano tiene las llaves del banquillo de la selección española y un crédito que ningún otro entrenador había alcanzado antes. El Mundial conquistado en Nueva Jersey no sólo le ha dado la segunda estrella a España. También le ha elevado definitivamente al olimpo del fútbol nacional, superando a dos gigantes como Vicente del Bosque y Luis Aragonés. Ya es el seleccionador de todos.

Y lo curioso es que hace apenas unas semanas su futuro no estaba ni mucho menos garantizado. De la Fuente llegó al Mundial sabiendo perfectamente que todo lo que no fuera un gran campeonato, con las semifinales como mínimo exigible, podía convertir en papel mojado el contrato que había firmado hasta 2028. En la Federación existían dudas razonables sobre qué podía pasar si España volvía a quedarse lejos de la pelea por los títulos.

De hecho, OKDIARIO puede confirmar que si la selección española hubiese caído en los cuartos de final frente a Bélgica, el futuro del riojano habría quedado seriamente comprometido. Tanto, que en la Ciudad del Fútbol ya se manejaban alternativas por si era necesario abrir una nueva etapa. Uno de los nombres que más consenso generaba era el de Ernesto Valverde. Pero, una vez más, De la Fuente respondió como mejor sabe: ganando. Lo hizo primero eliminando a Bélgica, después dejando por el camino a Francia y, finalmente, derrotando a Argentina para conquistar la Copa del Mundo.

Un legado que ya nadie puede discutir

Los números respaldan un ciclo irrepetible. Luis de la Fuente ya es el seleccionador más laureado de la historia del fútbol español tras conquistar la Liga de Naciones de 2023, la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026. Un triplete histórico al que hay que sumar sus títulos con las categorías inferiores, siendo además el único entrenador que ha levantado una Eurocopa en categoría Sub-19, Sub-21 y absoluta.

Pero su éxito va mucho más allá de los trofeos. En apenas 50 partidos al frente de España ha firmado 38 victorias, igualando los mejores registros de Vicente del Bosque, aunque con un fútbol mucho más agresivo, vertical y reconocible. Ha construido un equipo que domina, presiona, ataca y compite desde la personalidad, convirtiéndose en una referencia para el fútbol internacional.

El seleccionador que acabó con todos los debates

Si algo ha conseguido Luis de la Fuente, ha sido devolver la normalidad a la selección. Las listas dejaron de convertirse en una guerra permanente, el vestuario pasó a ser una auténtica familia y las generaciones convivieron con absoluta naturalidad. Su profundo conocimiento de la cantera de la Federación permitió integrar sin traumas a futbolistas como Lamine Yamal, Cubarsí o Baena junto a líderes consolidados como Rodri, Unai Simón o Mikel Oyarzabal.

Ese ambiente de paz, unido a su perfil discreto, dialogante y alejado de cualquier protagonismo, ha reconciliado a la selección con la afición. Hoy España vuelve a sentirse representada por su equipo y por su seleccionador.

Por eso ya no existe discusión. Aunque su contrato finaliza en 2028, en la Federación nadie contempla otra cosa que no sea respetar los tiempos que marque el propio De la Fuente. Su deseo pasa por llegar al Mundial de 2030, que se disputará en buena parte en España, defender la corona conquistada este verano y cerrar el círculo con 69 años. Después de devolver a España a la cima del fútbol mundial, el futuro del banquillo nacional ya no depende de un contrato. Depende, simplemente, de cuándo decida poner punto final el mejor seleccionador de la historia de España.