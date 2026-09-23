El ciclista Javier Romo declara por la supuesta agresión al radical propalestino que le tiró en la pasada Vuelta

Javier Romo está siendo investigado por una supuesta agresión en la pasada Vuelta a España, contra un radical propalestino que, con su irrupción en la carretera, provocó su caída y le llevó a abandonar la carrera. El ciclista del Movistar, pese a ser víctima de ese sujeto, que se lanzó contra el pelotón y derribó al toledano, provocándole heridas que impidieron que siguiera en competición, ha declarado este miércoles como investigado. Romo le habría propinado «varias patadas» al activista radical tras su caída, así como varios insultos y descalificaciones. El ciclista lo ha negado todo.

El corredor ha declarado por videoconferencia desde los juzgados de Albacete, por los incidentes que sucedieron en la etapa 15 de la Vuelta 2025, que discurría entre Vegadeo (Asturias) y Monforte de Lemos (Lugo). Cuando pasaban por el término municipal de O Corgo, este radical, oculto entre los árboles, saltó a la carretera cuando pasaba el pelotón y provocó la caída de Romo.

Ahora, el ciclista del Movistar está acusado de agredirle, aunque ha negado los hechos, así como también un enfrentamiento posterior con otro grupo de manifestantes. Ha señalado que no recuerda bien lo sucedido, debido a que estaba aturdido por los efectos de la caída. Un incidente que se produjo cuando iba en un grupo de escapados, circulando a unos 50 kilómetros por hora.

Una persona con una bandera de Palestina provoca la caída de Javi Romo en la fuga. #LaVuelta25 pic.twitter.com/sMvxiRh0i0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 7, 2025

Siguió en carrera y terminó la etapa, aunque al día siguiente no pudo tomar la salida debido a las magulladuras sufridas por la caída. La causa está en fase de instrucción y pendiente de que el tribunal de Instancia número dos de Lugo abra juicio o, de lo contrario, dicte el archivo y sobreseimiento.

En su momento, ya desmintió cualquier tipo de agresión, algo que ha vuelto a hacer ante el juez. «No tuve ninguna pelea con el manifestante. Mi primera reacción es la que tendría cualquier persona que se cae y a la que tiran a 50 kilómetros por hora. Se podía haber producido una tragedia mayor; pero, por suerte, solo tengo unos golpes. Pero mi reacción es de rabia y, como pudisteis ver, cogí la segunda bici para volver al pelotón», apuntó tras los hechos.

Ocho detenidos están siendo procesados por un delito de lesiones y desórdenes públicos, que se enmarcan en los incidentes causados durante la celebración de la Vuelta a España 2025. En ella, se dieron numerosos intentos de boicot por la presencia del equipo Israel-Premier Tech, que culminaron con la suspensión de su última etapa, cuando ya estaba en disputa.

La carrera no pudo terminar, puesto que al llegar a Madrid, desde el propio Gobierno de España se instigó a los manifestantes a mantener sus protestas, consiguiendo que destrozasen el vallado del circuito, en su tramo final por las calles de la capital. Además, a su entrada en la ciudad, un grupo cortó el paso del pelotón y tiró a algún corredor más, lo que obligó a que se pusiera fin a la prueba.