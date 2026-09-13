Su director charla con este periódico tras el gran triunfo de Mas en La Vuelta

La Vuelta a España 2026 se celebra a lo grande en el Movistar Team, ganador siete años después de una grande gracias a Enric Mas. Su director, Eusebio Unzué, desbordaba felicidad, aunque con cautela antes del inicio de la última etapa. El jefe de los telefónicos ha atendido antes de subirse al coche de carrera a OKDIARIO desde la línea de salida en Granada, para valorar estas tres semanas de carrera y lo que supone que el balear suba a lo más alto del podio. «Confíabamos en que antes o después llegara un momento así con Enric Mas», afirmaba.

El jefe de Movistar ha valorado positivamente el trabajo de todo el equipo, destacando lo bien que ha funcionado esa mezcla de juventud con la veteranía de un Mas que no partía como favorito pero que ha sido el mejor del pelotón. «Ya con Tadej era el más fuerte del resto», apunta Unzué, que sabe de la importancia de este triunfo de cara al futuro, puesto que el contrato de sponsorización con Movistar finaliza en 2029. «Intentaremos darles motivos como este hasta entonces para renovar», ha finalizado.