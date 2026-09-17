El menú de los inmigrantes en las playas de Ceuta: centollos y una lapa protegida pescados ilegalmente

Centollos de mar y la protegida patella están formando parte de la alimentación de los inmigrantes ilegales asentados en una playa de Ceuta. Es el menú que cocinan al lado de su campamento tras pescar estas especies. Una situación que marca claramente cómo las especies que pueblan la Ciudad Autónoma de Ceuta están sufriendo una presión sin precedentes.

El vídeo, difundido en una información del medio local El Faro de Ceuta, es un resumen de las imágenes que hacen públicas los ocupantes de las playas por sus redes sociales. En él vemos cómo en una bolsa han recolectado la Patella ferruginea, conocida comúnmente como lapa ferruginosa, lapa ferrugínea o lapa gigante, es un molusco gasterópodo marino de gran tamaño endémico del Mediterráneo occidental.

Una especie amenazada

A esta especie se la considera uno de los invertebrados más amenazados de esta región geográfica, por lo que goza de la máxima protección, al estar a punto de desaparecer y por estar esta lapa recogida en diversas listas de especies amenazadas europeas.

Distintas organizaciones ambientales locales, como DAUBMA y Septem Terra, están difundiendo datos e imágenes en los que se traslada la preocupación por cómo está influyendo en el territorio esta crisis humanitaria y migratoria.

🚩 Desastre medioambiental con la pesca ilegal en Ceuta de esta especie protegida por parte de inmigrantes 📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio#Ceuta #Inmigracion #FronteraSur #Marruecos #patellaferrugínea #medioambiente pic.twitter.com/HiAKHMh7NW — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 15, 2026

Un «santuario» para la lapa en Ceuta

Según las informaciones publicadas por el diario local «la Patella Ferrugínea, especie protegida que encuentra en Ceuta un auténtico santuario, está siendo capturada por los inmigrantes que ocupan asentamientos en la zona del Trampolín y la antigua fábrica de Guano».

En las imágenes recogidas se puede ver cómo, además de las lapas protegidas arrancadas del litoral, los inmigrantes de la playa cocinan en una parrilla en la arena un centollo dentro de una cazuela. Más adelante, se puede ver al lado de la cocina improvisada más centollos apilados al pie de una roca.

Una práctica prohibida

Todo ello escenifica una práctica de captura de pesca ilegal que está perseguida y conlleva sanción. Hay que indicar que la pesca recreativa de centollos no está permitida en Ceuta. Si bien existen poblaciones naturales de este crustáceo en zonas locales como el bajo de Benzú, la normativa de pesca marítima de recreo prohíbe taxativamente la captura de marisco (crustáceos y moluscos bivalvos) a los aficionados.

Además de este atentado ambiental, entre los episodios más graves de agresiones y daños a la fauna en la Ciudad Autónoma de Ceuta están la muerte de la cría de un delfín, la intoxicación de gaviotas por productos químicos y distintas agresiones a la biodiversidad tipificadas con multas y consecuencias penales.