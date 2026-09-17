Moeve comienza en Huelva la construcción del mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa

Moeve ha arrancado este jueves la construcción de la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto energético de hidrógeno renovable de Europa. El acto ha tenido lugar en Palos de la Frontera en el Parque Energético de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva).

La planta recibe el nombre de Onuba y constituye la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Contará inicialmente con 300 MW de capacidad de electrólisis, ampliables a 105 MW adicionales. La inversión conjunta supera los 1.000 millones de euros, incluida la infraestructura asociada y una planta fotovoltaica de autoconsumo.

Un proyecto con miles de empleos

Durante sus fases de desarrollo, construcción y puesta en marcha, el proyecto generará un impacto en el empleo de más de 8.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en toda la cadena de valor.

La cita ha reunido a máximos representantes institucionales y empresariales de España y de la Unión Europea, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

También ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a representantes de los ayuntamientos de Palos de la Frontera y Huelva y de las compañías impulsoras del proyecto.

Más de 400 pymes implicadas

La actividad de Onuba beneficiará además a más de 400 pymes y autónomos locales vinculados al proyecto. Moeve lidera la iniciativa con una participación mayoritaria del 51%. A su lado se suman como socios estratégicos Hy24, el mayor fondo mundial especializado en hidrógeno renovable, y COFIDES, la institución financiera público-privada española, con un 29% conjunto.

El 20% restante corresponde a Enagás Renovable, uno de los principales promotores europeos de proyectos de gas renovable, y a Alter Enersun, dedicada al desarrollo de instalaciones de generación eléctrica renovable.

Hasta 45.000 toneladas de hidrógeno al año

La instalación podrá producir aproximadamente 45.000 toneladas de hidrógeno renovable al año. Esa producción evitará la emisión de unas 250.000 toneladas anuales de CO2.

Esa cifra equivale a las emisiones del parque automovilístico de combustión de Huelva, Cádiz y Jaén, según los cálculos de la compañía basados en datos del MITECO y la DGT.

El hidrógeno producido se podrá emplear en combustibles de automoción por carretera, en aerolíneas y en el sector marítimo, además de para descarbonizar otras industrias difíciles de electrificar.

304 millones de fondos europeos

Esta primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde ha sido reconocida por la Unión Europea como Proyecto de Interés Común (PCI), una categoría reservada a infraestructuras estratégicas para el bloque comunitario.

El proyecto cuenta además con una financiación de 304 millones de euros concedida por el Gobierno de España, procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU.

La ayuda se enmarca en el programa de apoyo a los Valles de Hidrógeno Renovable, orientado a desarrollar 405 MW en el conjunto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

La primera planta nativa digital de Moeve

Onuba redefine además los estándares de la ingeniería energética de la compañía al constituirse como su primera planta nativa digital. La instalación integra desde su diseño un gemelo digital y una plataforma unificada de datos e IoT.

Esa tecnología sienta las bases para una operación más eficiente, segura y predictiva a lo largo de toda su vida útil.

Con Onuba, Moeve avanza en su estrategia de transformación «Positive Motion», que impulsa una inversión acumulada en Andalucía de 2.400 millones de euros en proyectos industriales de transición energética.

El mayor hub de moléculas verdes de Europa

A la planta de hidrógeno verde se suma una nueva instalación de biocombustibles 2G, que comenzará a producir combustible sostenible de aviación (SAF) y diésel renovable HVO el próximo año.

Ambas convierten a Palos de la Frontera en el mayor hub energético para la producción de moléculas verdes de Europa, con dos de los cuatro mayores proyectos industriales que se construyen actualmente en España.

El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde contempla una capacidad total de 2 GW de electrólisis, repartidos entre los parques energéticos de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz).

«Un auténtico proyecto de país»

Pedro Sánchez destacó durante el acto que «el Gobierno de España está acompañando esta transformación» y que el Ejecutivo «ha convertido el hidrógeno renovable en un auténtico proyecto de país».

El presidente recordó que ya se han destinado más de 3.000 millones de euros a más de 120 proyectos de hidrógeno renovable en todo el país, de los que Onuba ha recibido más de 300 millones de euros de apoyo público.

Sánchez subrayó que el objetivo es «dar certidumbre a la inversión, ampliar la oferta y facilitar la materialización de proyectos industriales en el territorio».

Andalucía, «la gran factoría» del hidrógeno

Juanma Moreno reivindicó el papel de Andalucía como «la gran factoría de producción y exportación de hidrógeno renovable de Europa» y señaló que la comunidad ocupa ya el primer puesto nacional en potencia de generación eléctrica renovable.

El presidente andaluz recordó que la elección de la región «no ha sido casual», por su posición geográfica, sus infraestructuras gasistas y sus costes de generación más competitivos.

Moreno reclamó, no obstante, más inversión en la red eléctrica para no frenar el crecimiento del sector, al señalar que Andalucía «podría acelerar mucho más» con las infraestructuras adecuadas.

La Comisión Europea avala el proyecto

Teresa Ribera valoró que el reconocimiento de la planta como Proyecto de Interés Común «refleja su dimensión estratégica» para la transformación del sistema energético europeo.

La vicepresidenta subrayó que la transición energética «no debe verse como un coste», sino como una oportunidad para hacer la industria «más fuerte, innovadora y autónoma».

El CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, afirmó que la compañía deja atrás «la era de los proyectos piloto de hidrógeno verde» para avanzar hacia infraestructuras de gran escala, y que Onuba sitúa a España «en el vagón de cabeza europeo».

Las moléculas verdes, clave para la independencia energética

Un informe reciente de Moeve elaborado junto a PwC calcula que las moléculas verdes podrían reducir a la mitad la dependencia energética exterior de Europa en 2040.

Según ese estudio, el hidrógeno renovable, los biocombustibles 2G y el biometano podrían sustituir hasta un 50% de la demanda actual de combustibles fósiles en el continente en 2050, y representar un tercio del mix energético europeo.

Moeve es una compañía internacional con más de 11.000 empleados que, tras más de 90 años operando como Cepsa, adoptó su nueva marca en 2024 dentro de su plan estratégico Positive Motion para liderar la producción de energías sostenibles en Europa.