La investigación en hidrología y la climatología médica impulsan un convenio entre Om Thalasso Villa del Conde y la Universidad del Atlántico Medio

Om Thalasso Villa del Conde by Lopesan y el Centro de Hidrología y Climatología Médicas de la Universidad del Atlántico Medio (UNAM) han suscrito un convenio de colaboración centrado en la investigación científica, la divulgación y la captación de talento académico. El marco de actuación conjunta, que se activa en el presente curso, tiene como propósito principal potenciar el posicionamiento estratégico y la innovación en el ámbito de la salud y el bienestar, facilitando de manera paralela el acceso temprano a futuros profesionales especializados.

El primer eje vertebrador de la alianza establece la inclusión de las instalaciones de Om Thalasso Villa del Conde como centro colaborador oficial para la realización de investigaciones científicas en el campo de la hidrología y la climatología. Bajo la coordinación del doctor Eduardo Navarro García, estos estudios pretenden poner en valor el potencial terapéutico que poseen las aguas y el clima de Gran Canaria. El objetivo a largo plazo es recuperar el prestigio internacional que alcanzó Maspalomas durante la segunda mitad del siglo XX como referente en talasoterapia y helioterapia, aportando un aval científico incontestable a la propuesta de salud del establecimiento.

Formación técnica en instalaciones de vanguardia

La segunda directriz del convenio aborda el desarrollo formativo mediante la implantación de un programa de prácticas curriculares. La iniciativa contempla la acogida de alumnado universitario de las titulaciones de Fisioterapia, Enfermería y Medicina, quienes recibirán docencia teórico-práctica sobre hidroterapia, talasoterapia y climatología médica. Estas actividades consistirán en visitas de observación y aprendizaje técnico estructuradas en grupos reducidos, aprovechando el espacioso recinto de 1.200 metros cuadrados ubicado en el Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso, que cuenta con equipamiento de última generación y áreas específicas para tratamientos con agua de mar y exposición solar metabólica.

La participación del doctor en Medicina y Ciencias, Eduardo Navarro García, es clave en el proyecto. El docente de la UNAM posee una dilatada experiencia avalada por su pertenencia al Comité de Expertos del Instituto de Investigación Agua y Salud, a la Sociedad Española de Farmacología, a la Sociedad Española de Hidrología Médica, a la International Society of Medical Hydrology and Climatology y a la Real Academia de Medicina de Canarias. Su currículo, reconocido con el Premio Doctor Buenaventura Machado Melián al mejor trabajo sobre la especialidad en el archipiélago, incluye además la presidencia de la Sociedad Canaria de Hidrología Médica y del Instituto-Museo Canario del Agua.

Rigor científico para mejorar la experiencia de los clientes

La firma simbólica del documento interinstitucional se ha formalizado de manera oficial en el campus de la universidad. El encuentro ha contado con la representación de Om Thalasso Villa del Conde a través de su coordinadora, Cristina Lorenzo, y de la directora de los centros wellness de Lopesan en Canarias, Cristina Tejo, acompañadas por la técnico de Selección y Employer Branding de Lopesan Hotel Group, Marta Batista. Por parte de la UNAM, participaron su presidente y fundador, Jacinto Artiles, la rectora, Ana María González Martín, y el doctor Eduardo Navarro.

Durante el acto, la rectora de la UNAM destacó que «el convenio entre la Universidad del Atlántico Medio y el Om Thalasso Villa del Conde by Lopesan conecta la formación, la investigación y la práctica profesional». La responsable académica añadió que «esta colaboración enriquece la preparación de nuestros estudiantes, fortalece la investigación universitaria y ofrece al centro wellness nuevas oportunidades para innovar y diferenciar su propuesta desde el conocimiento científico».

Por su parte, Cristina Tejo profundizó en el alcance estratégico de la compañía y aseguró que «esta iniciativa conjunta consolida la innovación en salud y bienestar por la que apuesta Lopesan Hotel Group y facilita la captación temprana de talento». De este modo, la directora subrayó que este flujo de conocimiento dota a las instalaciones de un aval académico inmejorable, creando un escenario en el que «el rigor científico se pone a disposición de la mejora continua de la experiencia de nuestros clientes».