La transición energética sólo podrá completarse con éxito mediante el diálogo y el acuerdo con los territorios, especialmente con las comunidades rurales, que deben sentirse escuchadas y percibir que la llegada de nuevas infraestructuras renovables, como los parques eólicos, se traduce en beneficios tangibles para ellas.

Promover un modelo de implantación de la energía eólica basado en estos principios es el objetivo de la plataforma Vientos de Futuro, que ayer organizó en la sede madrileña del CIEMAT los Diálogos Eólicos 2026, un encuentro participativo que giró en torno al lema «Con el territorio y la convivencia».

Más de 45 organizaciones, administraciones públicas y empresas se dieron cita en el encuentro, que contó con el apoyo de ocho grandes compañías energéticas: Acciona Energía, EDP Renewables, Endesa, Engie, Iberdrola, Naturgy, RWE y SSE Renewables.

Motor de desarollo local

La jornada sirvió para poner en común ideas y propuestas que permitan aprovechar el potencial de la energía eólica como motor de desarrollo local y contribuir a afrontar retos como la despoblación y el cambio climático.

Yolanda Benito, directora general del CIEMAT, fue la encarga de dar la bienvenida al encuentro, mientras que Ignacio Cruz, director de Coordinación Científico-Técnica del CIEMAT, destacó la importancia de la colaboración para el desarrollo de la eólica en los territorios mediante el diálogo entre todos los actores implicados.

Un vecino más

A continuación, intervino Joan Groizard, secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que se encargó de inaugurar los Diálogos Eólicos afirmando que «la eólica es un vecino más en el paisaje social y hemos de crear proyectos mejor diseñados e integrados en los territorios».

«Las empresas tienen que crear espacios de diálogo, es necesario un compromiso político con liderazgo público. Somos conscientes de la gran oportunidad que suponen las energías renovables. Necesitamos más renovables y más rápidamente», insistió el secretario de Estado.

Cuatro puntos

Groizard destacó además cuatro puntos para avanzar en la integración de la eólica: analizar y priorizar las zonas de aceleración renovable; mejorar la tramitación de los proyectos; garantizar que parte de los beneficios generados por las instalaciones eólicas se queden en el territorio e incentivar la elección de proyectos con sellos de excelencia territorial.

El cuarto y último punto es promover la repotenciación, que consiste en sustituir los aerogeneradores más antiguos por otros más modernos, eficientes y potentes, aprovechando que los parques eólicos más antiguos son los que cuentan con un mejor recurso y mayor aceptación social.

Invertir en los municipios

El secretario de Estado de Energía también destacó que el Gobierno va a someter a audiencia pública una orden ministerial destinada a regular los concursos de capacidad de acceso en los nudos de la red de transporte específicamente dirigidos a la energía eólica.

Esta medida persigue varios objetivos, entre ellos favorecer el aprovechamiento de la cadena de valor nacional y europea de la industria eólica, impulsar la reinversión en los municipios donde se instalen los proyectos y priorizar aquellos que cuenten con una declaración de impacto ambiental favorable.

Coste de la transición

«La pregunta no es cuánto nos va a costar hacer la transición energética, sino cuál es el coste de no hacerla. Cada aerogenerador que no se pone en marcha es mayor dependencia energética del exterior, es renunciar a la posibilidad de recuperar servicios públicos en los pueblos, de recuperar población, de generar empleo, de renunciar a precios competitivos, y de hacer políticas de cohesión», insiste Groizard.

«La transición energética es necesaria y hay que llevarla a cabo con determinación política. España necesita mucha más eólica y lo vamos a hacer juntos», asegura el responsable público.

Una misma mesa

Piluca Núñez, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), afirmó que «con estos primeros Diálogos Eólicos queremos ir un paso más allá del debate habitual y sentar en una misma mesa a administraciones, empresas, organizaciones sociales, expertos y representantes del territorio».

«La energía eólica tiene una oportunidad y una responsabilidad: contribuir a crear actividad económica, empleo y nuevas oportunidades en el medio rural, ayudando también a afrontar desafíos como la despoblación», remarca Núñez.

La directora de comunicación también recordó que actualmente existen en España más de 1.450 parques eólicos repartidos por el país, que producen más del 20% de la electricidad que consumimos y emplean a más de 37.000 profesionales.

Mesas de reflexión

Tras la apertura del evento se celebró una primera mesa introductoria para definir los principales retos y desafíos de la transición energética como motor del desarrollo rural.

Participaron en la misma Noa Soto, coordinadora de Área de la Subdirección General de Análisis, Planificación y Ayudas contra la Despoblación del MITECO; y representantes de tres de las entidades fundadoras de Vientos de Futuro: Diego Isabel La Moneda, director del Foro NESI; Mariola Valderraín, directora de Fundraising de Talento para la Sostenibilidad, y Jaime Ribalaygua, fundador y presidente de la Fundación para la Investigación del Clima (FIC).

Posteriormente, los asistentes se distribuyeron en cuatro mesas de reflexión dedicadas a las principales temáticas del encuentro: despoblación, ordenación del territorio, nuevas economías rurales y adaptación al cambio climático.

Principales propuestas

Las propuestas surgidas de las distintas mesas de trabajo se recogerán en un documento que será trasladado a las administraciones públicas y otros organismos de interés. Estas son algunas de las principales ideas compartidas durante el encuentro: