Cuando falta suelo, Gibraltar lo fabrica. Mientras España arrastra un déficit de 750.000 viviendas y los precios se disparan al otro lado de la Verja, el Peñón ha encontrado su receta contra la falta de casas: ganar terreno al mar. Aunque la factura la pague la bahía de Algeciras.

El Gobierno de Gibraltar ha presentado Westview, un proyecto de más de 2.160 viviendas asequibles y para pensionistas sobre unos 47.000 metros cuadrados que se ganarán al mar en el puerto interior, frente al parque del mismo nombre. Las obras de edificación comenzarán a finales del verano de 2027.

Verdemar-Ecologistas en Acción ha llevado el relleno ante el Ministerio para la Transición Ecológica. En su denuncia, a la que ha tenido acceso OKGREEN, alerta de que las obras afectarán a 2.181 lapas ferruginosas, una de las especies marinas más amenazadas del Mediterráneo.

Un déficit de 750.000 casas

El contraste con España es llamativo. El Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 se acumuló un déficit de unas 750.000 viviendas: sólo en 2025 se crearon alrededor de 240.000 hogares, mientras que apenas se terminaron unas 92.000 casas.

La previsión no mejora. La subgobernadora Soledad Núñez avisó en septiembre de que la brecha puede crecer en otras 300.000 unidades hasta 2028 y superar el millón de viviendas. La mitad del déficit se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga.

La presión se nota a pocos metros del Peñón. Tras el fin de los controles en la Verja, en julio, la vivienda de segunda mano en La Línea de la Concepción se ha encarecido un 25,3% interanual, hasta 1.710 euros por metro cuadrado, según datos de Idealista de octubre.

La receta de Picardo

En un territorio de menos de 7 kilómetros cuadrados, el Ejecutivo de Fabián Picardo lo tiene claro. El ministro principal lo ha expresado sin rodeos: «No tenemos más remedio: Gibraltar tiene que seguir expandiéndose para albergar a su población».

La primera fase, en la mitad norte del relleno, reunirá 1.260 viviendas: 548 asequibles de dos, tres y cuatro dormitorios y 712 apartamentos para mayores. La segunda, en la mitad sur, sumará otras 904 viviendas asequibles. Cada tramo durará unos cinco años, con solapamiento, hasta completar unos ocho.

Todas se adjudicarán a través de los programas públicos del Peñón, fuera del mercado libre. Picardo sostiene que desde 2011 se han entregado 1.742 viviendas asequibles y que Westview casi duplicará esa cifra. La ministra de Vivienda, Pat Orfila, defiende que los pisos para mayores liberarán casas grandes para familias.

Roca de Málaga

Antes de construir hay que crear el suelo. La Comisión de Desarrollo y Planificación (DPC) aprobó el relleno el 28 de mayo de 2026 y los trabajos previos comenzaron en septiembre. Se cerrará con escolleras de roca y cajones de hormigón y después se rellenará con arena traída por mar.

Sólo la creación del terreno, que durará unos 18 meses, cuesta 59 millones de libras (unos 69 millones de euros), demoliciones incluidas. La piedra procederá de una cantera de la sierra de La Utrera, entre Casares y Manilva. Es decir, de Málaga, una de las provincias con más déficit de vivienda.

El proyecto, además, no ha dejado de crecer. Cuando Verdemar presentó su denuncia, en junio, se hablaba de unas 1.550 viviendas. En agosto el Gobierno gibraltareño elevó la previsión a unas 2.300 y ahora la cifra oficial queda en 2.162.

2.181 lapas en peligro

Un censo realizado en febrero de 2026 en la escollera de Westview Park contó 2.181 ejemplares de lapa ferruginosa (Patella ferruginea), entre ellos una docena de más de 12 centímetros y uno de más de 13 que podría ser un récord para la especie.

Esta lapa es el invertebrado marino más amenazado de los que recoge la Directiva Hábitats de la Unión Europea y está catalogada en España en peligro de extinción. Para Verdemar, el relleno supone una «transformación irreversible del dominio marino afectado».

Gibraltar ya ha empezado a trasladar los ejemplares, pero la organización ecologista advierte de que la translocación no elimina el riesgo. Señala incertidumbres sobre su supervivencia a largo plazo, la pérdida de capacidad reproductiva y la fragmentación de la población.

Supervivencia incierta

El biólogo marino Lewis Stagnetto, fundador de The Nautilus Project, ha repasado experiencias anteriores. En las islas Chafarinas sobrevivió el 37% de 301 lapas trasladadas a los tres meses; en La Galite (Túnez), sólo el 18% a los 15 meses.

En el propio Gibraltar, un traslado de 97 ejemplares mantuvo vivo al 87% a los diez meses. Stagnetto subraya, sin embargo, que seguir vivas no significa reproducirse con normalidad y defiende que el traslado sólo debe usarse como último recurso, no para liberar suelo.

Además, la normativa europea dejó de aplicarse de forma automática en Gibraltar tras el Brexit. La especie está protegida por la ley local de naturaleza de 1991, que sólo permite trasladarla si no existe una alternativa razonable y si no perjudica a la población a largo plazo.

Una bahía compartida

Verdemar añade que la bahía de Algeciras es un ecosistema compartido y de gran valor ecológico. Las demoliciones, dragados, rellenos y el tráfico de barcazas aumentarán la turbidez y alterarán los fondos marinos, con efectos que pueden llegar al litoral español.

La organización denuncia que no consta una evaluación ambiental transfronteriza con participación de España. Pide al ministerio que abra un expediente informativo, que reclame a Gibraltar y Reino Unido sus estudios de impacto y que promueva acciones diplomáticas y jurídicas si hay riesgos.

El escrito recuerda también que la zona es objeto de controversia internacional. La posición de Exteriores es que el Tratado de Utrecht de 1713 no cedió las aguas adyacentes, sino sólo la ciudad, el castillo, el puerto y sus fortificaciones. Gibraltar sostiene que el fondo del puerto le pertenece.

El precedente de Eastside

Verdemar alerta, además, de la presión acumulativa de décadas de rellenos. Westview se suma a Eastside, en la fachada oriental del Peñón: unas 1.300 viviendas, un hotel y una marina sobre más de 150.000 metros cuadrados ganados al mar junto a la ZEC Estrecho Oriental.

Una imagen de la Agencia Espacial Europea (ESA), captada por el satélite IRIDE Eaglet II y publicada por OKGREEN en octubre, mostraba cómo Eastside sigue ganando terreno al mar. El recurso de Verdemar contra el archivo provisional de su denuncia por aquel relleno está pendiente de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Dos proyectos y una misma fórmula: crecer hacia el mar. Gibraltar resuelve así su falta de vivienda mientras, al otro lado de la Verja, los vecinos de La Línea ven cómo se encarecen sus casas y los ecologistas alertan de un daño irreversible en la bahía que comparten.