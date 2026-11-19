Moeve ha producido por primera vez combustible sostenible de aviación (SAF) a partir de aceite de cocina usado en su Parque Energético San Roque, en Cádiz. La compañía anunció este jueves, 19 de noviembre, que el complejo ha demostrado que puede emplear este residuo como materia prima.

Tras esta primera producción, el complejo del Campo de Gibraltar, que ya elaboraba biocombustibles marinos de segunda generación, seguirá fabricando SAF de forma continua. Según Moeve, el hito demuestra que un complejo en funcionamiento puede incorporar nuevas materias primas renovables.

Rosendo Rivero, director del Parque Energético San Roque, resumió el alcance del proyecto: «Este proyecto demuestra la capacidad de nuestros equipos y de nuestras instalaciones para evolucionar». Añadió que la iniciativa permite incorporar nuevas materias primas a los procesos existentes y seguir adquiriendo conocimiento industrial y técnico sobre el SAF.

Qué es el SAF

El SAF, siglas en inglés de Sustainable Aviation Fuel, es un combustible sostenible de aviación elaborado a partir de materias primas renovables o de residuos, como el aceite de cocina usado o los desechos agrícolas, y no de petróleo. Moeve lo define como un biocombustible de segunda generación.

Su principal virtud es que se comporta como el queroseno fósil. Al tener las mismas especificaciones técnicas y de seguridad, es un combustible drop-in: puede mezclarse con el queroseno convencional, hoy hasta en un 50%, y cargarse en los aviones actuales sin modificar motores ni infraestructuras.

Para un sector de difícil electrificación como el aéreo, la ventaja está en el ciclo de vida del combustible. Moeve sostiene que puede reducir las emisiones de CO2 hasta un 90% frente a los combustibles convencionales. DHL Express, cliente de la compañía, habla de en torno al 80%.

Del aceite usado al SAF

El aceite de cocina usado, conocido en el sector por sus siglas en inglés UCO (used cooking oil), es el residuo que dejan las freidoras de hogares, restaurantes e industrias. No compite con la alimentación y supuso el 80% del SAF suministrado en la Unión Europea en 2025, según la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA).

Para lograrlo, el complejo gaditano tuvo que adaptar sus instalaciones para recibir y alimentar el UCO, comprobar que la unidad podía procesarlo correctamente y ajustar los controles de calidad, análisis y trazabilidad, con el fin de seguir el componente renovable desde que entra en el proceso hasta el SAF final.

El proyecto requirió coordinar al Parque Energético San Roque, el negocio de Biocombustibles y el Centro de Innovación en Transición Energética de Moeve, junto a los Servicios Analíticos del complejo. Este equipo interdisciplinar abordó la operatividad y también la calidad, la trazabilidad y la certificación del combustible obtenido.

La apuesta de Moeve

Moeve, antes conocida como Cepsa, ya fabrica SAF con aceites de cocina usados en el Parque Energético La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva). Con esa producción suministró en 2024 más de 18.000 metros cúbicos de combustible sostenible de aviación a aerolíneas como Iberia, Vueling, Air Europa o easyJet.

El gran salto llegará con la nueva planta de Palos de la Frontera, que Moeve levanta junto a su socio Apical: una instalación de biocombustibles de segunda generación con capacidad flexible para producir 500.000 toneladas anuales de SAF y diésel renovable. La inversión alcanza hasta 1.200 millones de euros y se prevé que empiece a producir en 2027.

La compañía aspira a que en 2030 su capacidad sea de 2,5 millones de toneladas anuales de biocombustibles, de las que 800.000 serán SAF. En paralelo cierra acuerdos de suministro como el de DHL Express, que comprará unas 6.000 toneladas de SAF en Madrid-Barajas durante un año, el 50% de su consumo en ese aeropuerto.

La obligación europea

El impulso al SAF responde a una obligación legal. El reglamento ReFuelEU Aviation exige que el combustible que se suministra en los aeropuertos de la Unión Europea incluya un mínimo de combustible sostenible de aviación: el 2% desde 2025, el 6% en 2030, el 20% en 2035 y el 70% en 2050.

Una parte de ese porcentaje deberá ser combustible sintético o e-SAF, fabricado con hidrógeno verde y CO2 capturado: el 1,2% en 2030-2031, cifra que sube hasta el 35% en 2050. Es la otra gran vía de producción de SAF, junto a la que emplea residuos como el aceite de cocina usado.

El primer año de la obligación se cerró con nota. Según la EASA, los proveedores suministraron en 2025 1,1 millones de toneladas de SAF, el 2,8% de los 39,3 millones de toneladas de combustible de aviación de los aeropuertos de la UE, por encima del 2% exigido. En 2024 habían sido 193.000 toneladas.

Un mercado todavía pequeño

A escala mundial, el SAF sigue siendo marginal. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) calcula que la producción alcanzará unos 2,4 millones de toneladas en 2026, sólo el 0,8% del combustible que consume la aviación, y advierte de que el crecimiento es demasiado lento.

El precio es otro freno. La EASA publicó para 2025 un precio de referencia de 640 euros por tonelada para el queroseno convencional y de 1.925 euros para los biocombustibles de aviación, es decir, el SAF cuesta tres veces más que el combustible fósil.

A ello se suma la disponibilidad de materia prima. ECODES estima que en España se recogen unas 135.000 toneladas de aceite de cocina usado al año y señala que la mayor parte del que se emplea en biocombustibles llega importado de Asia.

El reto en España

El punto de partida en España era modesto. Según ECODES, en 2024, antes de que entrara en vigor la obligación, los aeropuertos españoles obligados consumieron unos 6,2 millones de toneladas de queroseno fósil y apenas 30.000 toneladas de SAF.

Para que el aceite de cocina llegue a las biorrefinerías, la clave es no tirarlo por el fregadero. Se estima que un litro de aceite usado puede contaminar hasta 1.000 litros de agua, por lo que debe depositarse en contenedores específicos, puntos limpios o estaciones de servicio con recogida.

San Roque se suma así a un esfuerzo que la ley europea volverá más exigente: el porcentaje mínimo de SAF se triplicará de aquí a 2030, del 2% actual al 6%. Cada complejo capaz de producirlo aporta capacidad a un mercado que, por ahora, sólo cubre una fracción del combustible de la aviación.