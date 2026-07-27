DHL Express se asegura con Moeve el suministro de combustible de aviación sostenible (SAF) en el aeropuerto de Madrid

DHL Express, el proveedor líder mundial de logística urgente internacional, y Moeve han anunciado la firma de un acuerdo para la compra de combustible de aviación sostenible (SAF) en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas (MAD). En virtud del acuerdo, DHL Express adquirirá aproximadamente 2 millones de galones estadounidenses (unas 6.000 toneladas métricas) de SAF durante el periodo de un año, comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027. Se espera que este volumen cubra aproximadamente el 50 % del consumo de combustible de DHL Express en su centro de operaciones de Madrid, lo que supone un importante paso adelante en la reducción de las emisiones derivadas de las operaciones de transporte aéreo en España.

El SAF suministrado en virtud del acuerdo se produce a partir de materias primas procedentes de residuos y desechos, tal y como se definen en las partes A y B del anexo IX de la Directiva de la UE sobre energías renovables, incluidos materiales como el aceite de cocina usado. En comparación con el combustible de aviación convencional, el SAF puede reducir en torno al 80 % las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de su ciclo de vida y desempeña un papel fundamental en la descarbonización de la aviación.

“El combustible de aviación sostenible es una de las herramientas más eficaces de las que disponemos actualmente para reducir las emisiones del transporte aéreo de mercancías. Este acuerdo con Moeve nos permite aumentar significativamente el uso de SAF en uno de nuestros principales centros europeos, nuestro Hub Internacional de Madrid, y demuestra cómo la colaboración a lo largo de toda la cadena de valor de la aviación puede acelerar la transición hacia una logística con menores emisiones. Al garantizar volúmenes de SAF equivalentes a aproximadamente la mitad de nuestro consumo de combustible en Madrid, estamos logrando avances significativos hacia nuestro objetivo de aumentar el uso de SAF hasta el 30 % para 2030”, señala Tomás Holgado, vicepresidente de Aviación de DHL Express España.

«Este acuerdo con DHL Express supone un nuevo paso en nuestra estrategia para acelerar la descarbonización del transporte aéreo mediante soluciones ya disponibles y escalables como los combustibles sostenibles de aviación. En Moeve estamos realizando una apuesta decidida para convertirnos en uno de los grandes referentes europeos en la producción de biocombustibles de segunda generación, con una capacidad de producción que ya alcanza las 1,1 millones toneladas anuales y que seguirá creciendo de forma significativa con la puesta en marcha, el próximo año, de nuestra nueva planta de SAF en Huelva, que aportará 500.000 toneladas adicionales. Colaboraciones como esta demuestran que la transición energética avanza más rápido cuando productores y clientes trabajamos juntos para reducir las emisiones de sectores difíciles de electrificar como la aviación», señala Álvaro Macarro, director de Aviación de Moeve.

Madrid es uno de los principales centros de operaciones aéreos de DHL Express en Europa, conecta envíos urgentes internacionales y nacionales tanto dentro como fuera del continente. El acuerdo con Moeve refuerza la creciente red de colaboraciones de DHL en materia de SAF y contribuye a los esfuerzos continuos de la empresa por ampliar la disponibilidad y la adopción de combustibles sostenibles en la aviación.

Esta colaboración refleja el compromiso compartido de DHL Express y Moeve de apoyar la descarbonización del transporte aéreo mediante soluciones prácticas y escalables disponibles en la actualidad. Al utilizar SAF derivado de materias primas procedentes de residuos y desechos, el acuerdo respalda tanto los principios de la economía circular como la reducción de las emisiones relacionadas con la aviación.

Para garantizar que estos beneficios medioambientales se transmitan de forma transparente a los clientes, DHL incorpora los volúmenes de SAF a su oferta de servicios GoGreen Plus. GoGreen Plus permite a los clientes reducir las emisiones relacionadas con el transporte mediante el uso de combustibles sostenibles y un mecanismo verificado de «book-and-claim». Gracias a este enfoque, DHL puede sustituir el combustible fósil para aviones por SAF dentro de su red y asignar los atributos medioambientales asociados a los clientes, incluso cuando los envíos individuales no se transporten en aviones alimentados directamente con GoGreen Plus es un servicio de valor añadido aplicable a los envíos de DHL que contribuye a las medidas de descarbonización dentro de la red logística de DHL. Mediante el uso de combustibles y/o tecnologías alternativas, DHL reduce el consumo de combustibles fósiles en el modo de transporte utilizado para los envíos acogidos a GoGreen Plus. Esto no implica necesariamente que un envío concreto sea transportado físicamente mediante los activos que utilizan dichos combustibles o tecnologías.

SAF. GoGreen Plus ayuda a los clientes a reducir las emisiones indirectas de Alcance 3 derivadas de las actividades de transporte y distribución, al tiempo que respalda la presentación voluntaria de informes sobre gases de efecto invernadero y el avance hacia sus propios objetivos de sostenibilidad.

Como parte de su hoja de ruta de sostenibilidad, el Grupo DHL se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 y tiene como objetivo aumentar la cuota de combustibles de aviación sostenibles en el transporte aéreo a más del 30 % para 2030. El acuerdo con Moeve marca otro hito importante en el avance hacia estos objetivos y en el impulso de una adopción más amplia de los combustibles de aviación sostenibles en los sectores de la logística y la aviación.