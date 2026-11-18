España acoge cada invierno cerca de 250.000 ejemplares de grulla común (Grus grus) procedentes del centro y norte de Europa, una cifra que equivale a casi el 90 % de la población de esta especie en Europa occidental. Noviembre es, además, el mes en el que suele alcanzar su máximo el paso otoñal.

Así lo recoge el Atlas de Migración de las Aves en España, publicado recientemente por SEO/BirdLife, según informó la organización el pasado 13 de noviembre. La obra reúne un siglo de información científica sobre la migración y los movimientos de casi 350 especies de aves que ocupan territorio español.

Cada otoño, el cielo de España se convierte en escenario de uno de los espectáculos naturales más impresionantes de Europa. Centenares de grupos de grullas comunes dibujan inconfundibles formaciones en V y atraviesan la península desde el noreste hacia el suroeste en una migración que culmina en sus áreas de invernada.

Encinares y humedales

La mayor parte de estas aves encuentra refugio en los extensos encinares de Extremadura, donde las abundantes bellotas constituyen su principal fuente de alimento. Las grullas recurren además a las grandes masas de agua, donde descansan al caer la noche.

Su presencia también marca el paisaje de otras regiones cercanas, como los campos cerealistas y las dehesas de Castilla-La Mancha o los humedales de Gallocanta (Zaragoza) y El Hito (Cuenca). Son escalas clave tanto en la llegada otoñal como en el viaje de regreso hacia las zonas de reproducción del norte de Europa.

La llegada de las grullas anuncia el cambio de estación y regala momentos inolvidables a quienes tienen la suerte de contemplarlas. Sus potentes trompeteos resuenan en el aire mucho antes de que sean visibles, mientras grandes bandos cruzan el horizonte con una perfecta coordinación.

Viaje de aprendizaje

Al frente de las formaciones vuelan los ejemplares adultos, que guían el camino a los jóvenes nacidos ese mismo año. Estos se integran en las filas para aprender una ruta migratoria que se transmite de generación en generación.

En este auténtico viaje de aprendizaje, los más jóvenes adquieren la experiencia necesaria para convertirse en los futuros líderes de las bandadas que surcarán los cielos de España en los años venideros.

Una vez en la península, los adultos se muestran muy fieles a sus áreas de invernada, según la ficha de la especie en el Atlas, mientras que los inmaduros resultan más erráticos en sus desplazamientos.

Especie euroasiática

La grulla común es una especie de distribución euroasiática cuyas poblaciones reproductoras se extienden desde el centro y norte de Europa hasta el extremo oriental de Siberia. Cada otoño, las aves de la parte más oriental de su distribución emprenden su migración hacia el sur.

Estas aves pasan el invierno en diferentes regiones de la cuenca mediterránea, el valle del Nilo, Irak, India y el sureste de China, y regresan en primavera a sus áreas de reproducción.

La población occidental, asentada en el centro y norte de Europa, inverna principalmente en Alemania, Italia, Francia, España, Portugal y el noroeste de África, y en pequeñas cifras en Marruecos, Argelia y Túnez. Una fracción de las poblaciones más orientales, desde Polonia hasta Rusia, se desplaza en invierno hacia Israel y Etiopía.

Mayor población invernante

España alberga la mayor población invernante de grulla común de la población occidental europea, con alrededor de 250.000 ejemplares cada temporada. Esta cifra puede variar entre años en función de las condiciones ambientales y de la disponibilidad de recursos alimenticios.

Hasta mediados del siglo XX, la práctica totalidad de estas aves se concentraba en las dehesas y áreas agrícolas del suroeste peninsular, especialmente en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y el norte de Andalucía.

Sin embargo, las importantes transformaciones agrícolas de las últimas décadas, junto con cambios en los patrones migratorios de la especie, han favorecido la expansión de sus áreas de invernada hacia Aragón y Navarra. También existen pequeños núcleos invernantes en Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

Antigua reproductora

Aunque hoy es una visitante invernal, la grulla fue antaño un ave reproductora en España. Las últimas parejas desaparecieron durante la década de 1950, poniendo fin a una presencia histórica que se había mantenido durante siglos.

Existen referencias históricas que documentan su reproducción durante el siglo XIX en las marismas del Guadalquivir y en la laguna de La Nava (Palencia), así como en la laguna de La Janda (Cádiz).

En La Janda, la especie permaneció como reproductora hasta mediados del siglo XX. En la actualidad, la grulla común es una especie exclusivamente invernante en España.

Dos corredores migratorios

Las primeras grullas llegan a la península ibérica a partir de mediados de octubre, atravesando principalmente los Pirineos navarros, aunque una parte también accede por Aragón. Según el Atlas, la migración otoñal se prolonga hasta mediados de diciembre o más tarde, en una o dos oleadas.

Las aves alcanzan nuestro territorio a través de dos grandes corredores migratorios. El principal corresponde a la ruta occidental, procedente de Alemania y Francia, por la que llegan ejemplares de prácticamente toda la población occidental europea.

El segundo corredor es la denominada ruta central o húngara. Las aves de Finlandia, los países bálticos y parte de Polonia se concentran inicialmente en Hungría. Algunas continúan hacia Etiopía y otras se desplazan al oeste por Austria, el norte de Italia y el sur de Francia hasta cruzar los Pirineos catalanes y andorranos.

Gallocanta, escala clave

Una parte de las aves que siguen la ruta occidental atraviesa el País Vasco y continúa por el corredor histórico del norte de Castilla y León, pasando por las provincias de Zamora y Salamanca antes de alcanzar las áreas de invernada del norte de Cáceres y otras zonas del oeste peninsular.

La mayoría de las grullas utilizan como punto de descanso en sus migraciones la laguna de Gallocanta, en Aragón, considerada uno de los principales enclaves migratorios de la especie en Europa occidental. Desde allí continúan su desplazamiento, sobrevolando Guadalajara y Madrid, hacia las áreas de invernada de España y Portugal.

Las aves que acceden por Cataluña suelen dirigirse igualmente a Gallocanta, aunque una parte continúa hacia el litoral mediterráneo y posteriormente cruza hacia el norte de África. Según la ficha del Atlas, la mayoría de las grullas converge en esta laguna antes de repartirse por sus áreas de invernada.

Reparto por comunidades

La distribución de las grullas durante el invierno puede variar considerablemente en función de la disponibilidad de alimento y de las condiciones meteorológicas, e incluso se producen movimientos entre distintas provincias o comunidades autónomas a lo largo de la temporada.

De forma general, se estima que unos 115.000 ejemplares, equivalentes al 51 % de la población invernante, se concentran en Extremadura. Castilla-La Mancha alberga alrededor de 45.000 aves (20 %) y Aragón, unas 40.000 (18 %).

Andalucía suma en torno a 15.000 ejemplares (7 %) y Castilla y León, unas 10.000 (5 %). Navarra acoge cerca de 2.500, mientras que en Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares e incluso la Comunidad de Madrid se registran contingentes menores.

Anillas de colores

Las anillas de colores permiten seguir los desplazamientos de estas aves incluso a distancia. Desde 1985 se han marcado en Europa 6.757 grullas con este sistema, según la ficha del Atlas: 3.710 en Alemania y ocho en España.

Las lecturas en España se concentran en Gallocanta y Extremadura, con registros frecuentes también en La Sotonera, Villafáfila (Zamora) y Doñana. La mayoría de las recuperaciones se sitúa entre 2.500 y 3.500 kilómetros del lugar de marcaje, en el trayecto que une la región nórdica de Fenoscandia con España.

La grulla más longeva registrada es una ejemplar sueca anillada en 1997, que en 2026 se encontraba en su año calendario número 29. Entre las causas de mortalidad de origen humano figuran las electrocuciones, las colisiones con tendidos eléctricos y los enredos en cercados de alambre.

Regreso en primavera

La migración prenupcial o de retorno hacia las áreas de reproducción del norte de Europa tiene lugar a finales del invierno y comienzos de la primavera. Es, según el Atlas, un movimiento masivo y rápido que se concentra entre mediados de febrero y principios de marzo.

Durante este desplazamiento, Gallocanta vuelve a desempeñar un papel fundamental como punto de concentración previo al cruce de los Pirineos. A diferencia de lo que ocurre en otoño, la mayor parte de las aves abandona la península por los Pirineos oscenses, utilizando como referencia el entorno del embalse de La Sotonera.

No obstante, la dirección e intensidad de los vientos pueden favorecer el paso por Navarra o por Cataluña, desde donde numerosas grullas cruzan el golfo de León rumbo al sur de Francia. Aunque las rutas de regreso coinciden en gran medida con las otoñales, algunas aves de la ruta central vuelven por la occidental.

Obra de referencia

La novedad e importancia del Atlas radica en que llena uno de los principales vacíos de conocimiento sobre la avifauna española: la distribución y los movimientos de las aves entre las épocas de reproducción e invernada, así como los desplazamientos dentro de cada una de esas fases de su ciclo biológico.

La obra aborda por primera vez de forma integral el fenómeno de la migración y la movilidad de las aves que en algún momento ocupan territorio español. Más allá de su valor documental, el atlas muestra cómo se desarrollan estos movimientos y cuáles son sus principales rutas.

Además, muestra cómo están cambiando esos desplazamientos en respuesta a las transformaciones ambientales y climáticas que experimenta el planeta. Para consultarlo basta con acceder a su web y buscar el ave de interés en el índice de especies situado en la parte superior; la ficha de la grulla común está disponible en la misma plataforma.