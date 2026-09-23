Jacobo Ramón se moja con el Balón de Oro: «Lo debe ganar Mbappé; he entrando con él y sé de lo que es capaz»

El Balón de Oro comienza a llevarse los focos. A poco más de un mes para la entrega, la campaña ya se ha recrudecido con Mbappé y Lamine Yamal recordando méritos para tocar metal. Sus entrenadores se suman a ello y la cuestión llega hasta los ajenos, como Jacobo Ramón, que, a caballo entre los partidos de Liga y el parón de selecciones, se moja en esto de los merecimientos.

«Para mí está muy igualado. Hay mucha competencia. Mbappé ha hecho un temporadón. Además, yo he entrenado con él y sé de lo que es capaz. Para mí está entre los candidatos. Yo se lo daría a Mbappé», dijo el central. Cabe recordar que la candidatura Mbappé, huérfana de títulos ganados en la temporada, se refuerza con goles. Nadie ha marcado más que él. Ni en Liga ni en Champions.

Jacobo Ramón compartió vestuario en Valdebebas hace dos temporadas, cuando ascendió al primer equipo del Real Madrid. Encargado de marcarle en los entrenamientos, es una voz autorizada para valorar sus cualidades futbolísticas. Ahora, Jacobo lidera por segunda campaña consecutiva la zaga del Como de Fábregas, entrenador que pone al central como ejemplo de sobresaliente evolución.

Jacobo pasado de pantalla tanto física como táctica y técnicamente. «En Italia, el 90% de los equipos prácticamente te marcan al hombre y, si eres capaz de superar a tu rival, se abre un abanico de posibilidades para el equipo. El míster me pide eso y siempre que puedo intento hacerlo. Es algo en lo que llevo trabajando desde muy pequeño. La conducción de balón y sacar el balón desde atrás te lo enseñan desde muy pequeño en el Madrid. Luego cada entrenador te pide cosas diferentes. A Cesc le gusta que hagamos eso, me da confianza para hacerlo y yo intento responder de la mejor manera posible», explica Jacobo a este periódico.

El presente de Jacobo Ramón es el de un joven talentoso asentado en la élite. Su ilusión es ganar un Mundial y el calendario sitúa 2030 como su primera oportunidad. Con España y en España. «Trabajo todos los días para poder vestir algún día la camiseta de la Absoluta, pero la competencia en la mejor selección del mundo es enorme. Tanto en mi posición como en todas las demás, la competencia es máxima. Está claro que irán los mejores», asegura.