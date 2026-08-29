Mourinho abre la campaña para hacer Balón de Oro a Mbappé

José Mourinho ha comenzado la campaña. El entrenador del Real Madrid aprovechó la rueda de prensa previa al encuentro contra el Málaga para entrar de lleno en la carrera por el Balón de Oro 2026 y defender la candidatura de Kylian Mbappé. El portugués no pronunció directamente el nombre del francés cuando tuvo que elegir al mejor jugador del mundo, pero tampoco hizo demasiado por esconder a quién se refería.

Mourinho quiso separar los éxitos colectivos del reconocimiento individual. Para el entrenador madridista, ganar la Champions o un gran torneo de selecciones no debería convertir automáticamente a un futbolista en merecedor del Balón de Oro. Su razonamiento fue claro: si se quiere premiar el éxito de un equipo, los grandes reconocimientos deberían recaer sobre sus entrenadores.

«No puedes dar el Balón de Oro porque ganó la Champions o el Mundial. Si quieres premiar la Champions, da el Balón de Oro a Luis Enrique. A España, seguro que De la Fuente lo merece», aseguró.

Mourinho pone a Mbappé por encima de los títulos

El portugués fue todavía más lejos al explicar qué entiende él por un verdadero Balón de Oro. Mourinho colocó el listón en una dimensión reservada para futbolistas capaces de marcar una época y permanecer en la memoria incluso después de retirarse. «Para mí, el Balón de Oro tiene que ser de esos jugadores que cuando se retiran, echamos de menos para la eternidad. Echo de menos a Maradona, Nazario, Messi, Zizou, Matthaus…», explicó.

Y ahí aparece Mbappé. El francés cuenta con uno de sus grandes argumentos en lo realizado durante el Mundial de 2026. El delantero terminó el campeonato con 10 goles y alcanzó un registro histórico al convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Mourinho no pasó por alto precisamente ese rendimiento individual: «Son dos, tres o cuatro y sabemos quiénes son. Sabemos dónde están, aquí. Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano». Un mensaje difícil de interpretar de otra manera. Para Mourinho, el mejor futbolista está en el Real Madrid.

«El Balón de Oro tiene política»

El entrenador madridista también introdujo otro elemento en el debate: la política que rodea al premio. «El Balón de Oro tiene política y, si entra la política, no me gusta tanto», señaló antes de insistir en diferenciar al mejor jugador de los integrantes del mejor equipo.

El momento elegido tampoco parece casual. Mbappé ha comenzado la nueva temporada completamente lanzado y viene de marcar un hat-trick contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, en la victoria madridista por 4-1. Mourinho quiere explotar todo el potencial del francés, pero también está trabajando para que el colectivo termine potenciando sus individualidades.

Ahí entran también Vinicius y Bellingham. El técnico reconoció que el Real Madrid tiene «tres o cuatro» futbolistas capaces de estar en ese escalón reservado a los mejores, aunque su discurso sobre Mbappé tiene detrás un argumento especialmente poderoso: lo que hizo el francés durante el verano.

La campaña acaba de comenzar. Mourinho ya ha colocado públicamente a su estrella en la carrera y ha dejado una frase que resume perfectamente su postura sobre quién merece ser reconocido como el número uno: «El mejor jugador es otro».