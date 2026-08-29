Mourinho tiene lo que quería

José Mourinho no quiere sobresaltos. El mercado entra en sus últimos días y el entrenador del Real Madrid tiene una petición muy clara para la cúpula del club: que todo se quede exactamente como está. Ni entradas ni salidas. El portugués está realmente satisfecho con la plantilla que se ha confeccionado y considera que tiene suficientes argumentos para competir por todos los títulos.

Mourinho ha trasladado esta sensación a los responsables de la entidad. Está feliz con el bloque que tiene entre manos y entiende que ahora comienza su verdadero trabajo: encontrar la mejor versión de una plantilla muy competitiva y conseguir que todas las piezas encajen. No considera necesario incorporar a ningún futbolista más y tampoco quiere perder efectivos en la recta final del mercado.

El portugués entiende que el Real Madrid ha terminado construyendo un equipo con alternativas prácticamente en todas las posiciones. Ahora quiere trabajar con él. Cualquier salida inesperada le molestaría, especialmente a estas alturas, cuando la competición ya ha comenzado y el margen para reaccionar en el mercado sería mucho menor.

Mourinho no quiere que salga nadie

La postura de Mourinho es firme. No quiere fichajes y tampoco quiere bajas. Una situación que encaja con los planes del propio Real Madrid, donde no se contempla actualmente ninguna salida importante antes del cierre del mercado.

Hay, eso sí, dos nombres que podrían generar algún movimiento si la situación cambiase radicalmente: Eduardo Camavinga y Raúl Asencio. El centrocampista francés cuenta con propuestas procedentes de la Premier League, aunque ninguna de ellas es del Manchester United. Su nombre sigue teniendo mucho mercado en Inglaterra y existen clubes pendientes de su situación.

Pero Camavinga no quiere marcharse. Su intención es continuar en el Real Madrid y pelear por tener protagonismo a las órdenes de Mourinho. Una postura que coincide con la del entrenador, que tampoco quiere perder al francés en estos últimos días.

La situación de Asencio sigue una línea similar. Podría existir una posibilidad de salida si apareciese una operación interesante, pero el central tampoco tiene intención de abandonar el club. Y Mourinho, nuevamente, prefiere contar con él.

Una plantilla para pelear por todo

El técnico portugués es plenamente consciente de la exigencia que tendrá por delante. Disponer de una plantilla competitiva también aumenta la obligación de obtener resultados y Mourinho considera que tiene material suficiente para construir un Real Madrid capaz de luchar por todo.

Ahora le corresponde sacar el máximo rendimiento de sus jugadores, gestionar una plantilla con numerosas alternativas y conseguir que la competencia interna eleve el nivel del equipo. Esa es precisamente una de las razones por las que no quiere tocar nada.

Mourinho está satisfecho con lo que tiene. No espera regalos de última hora ni ha solicitado nuevas incorporaciones. Tampoco quiere encontrarse con una salida inesperada. Su mensaje al Real Madrid para el final del mercado es sencillo: que nadie toque la plantilla.