Mourinho obra el milagro con Mbappé, Vinicius y Bellingham

José Mourinho lo ha conseguido. Una de las grandes misiones que tenía el portugués cuando regresó al Real Madrid era lograr que Kylian Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham conviviesen sobre el terreno de juego sin molestarse, sin pisarse y, sobre todo, potenciándose entre ellos. Ante la Real Sociedad llegó la primera gran demostración. Los tres se encontraron, se entendieron y terminaron destrozando juntos al conjunto donostiarra en una segunda mitad que dejó una advertencia para Europa.

No fue inmediato. Durante los primeros 45 minutos hubo momentos en los que el Madrid volvió a parecer un equipo con demasiadas estrellas intentando ocupar lugares similares. Especialmente Mbappé y Vinicius, dos futbolistas que encuentran su hábitat natural arrancando desde la izquierda. Pero después del descanso apareció la mano de Mourinho. El Madrid soltó las cadenas, comenzó a jugar mucho más rápido y sus tres estrellas dejaron de competir por los espacios para empezar a compartirlos.

Ahí está una de las claves. Mourinho no quiere encorsetar a Mbappé ni a Vinicius. El francés puede aparecer por dentro y caer al costado, mientras el brasileño tiene libertad para recorrer el camino contrario. Cuando uno entra, el otro sale. Cuando uno arrastra, el otro ataca el espacio. La movilidad terminó volviendo loca a una Real Sociedad incapaz de encontrar referencias defensivas.

Bellingham hace que todo funcione

Y entre ambos aparece Jude Bellingham, posiblemente la pieza que permite que el experimento funcione. Mourinho ha dejado claro desde su llegada que quiere al inglés cerca del área, como ’10’, y ante la Real volvió a demostrar por qué Jude fue el encargado de conectar todas las piezas y terminó el encuentro con dos asistencias antes de marcharse ovacionado por el Santiago Bernabéu.

El mejor ejemplo llegó alrededor del minuto 60. El Real Madrid construyó una espectacular acción colectiva al primer toque en la que participaron también Arda Güler y Bernardo Silva. Toque, toque y toque hasta desmontar por completo a la Real. Una jugada que resumió lo que busca Mourinho: talento, libertad y velocidad cuando sus mejores futbolistas encuentran espacios.

Mbappé fue el gran ejecutor. Hat-trick y una actuación descomunal para demostrar que es la principal referencia goleadora del equipo. Vinicius, después de una primera mitad más irregular, creció tras el descanso y terminó aportando gol y asistencia. Y Bellingham hizo de pegamento entre ambos.

Mou ha conseguido que mezclen

Pero hay otra cuestión que seguramente guste todavía más a Mourinho. Los tres trabajaron también sin balón. Vinicius ayudó en el repliegue, Mbappé participó en la presión y Bellingham volvió a multiplicarse para equilibrar al equipo. El portugués sabe que juntar talento es sencillo. Lo complicado es conseguir que ese talento trabaje para el compañero. Ese era el gran reto.

Mbappé necesita la izquierda. Vinicius necesita la izquierda. Bellingham necesita libertad cerca del área. Sobre el papel podían estorbarse. Mourinho ha empezado a conseguir exactamente lo contrario: que se hagan mejores entre ellos.

La Real Sociedad fue la primera víctima de verdad. Mbappé puso los goles, Vinícius encontró a Mbappé y Bellingham encontró a los dos. Mourinho quería que sus estrellas mezclasen. Ya mezclan. Y cuando lo hacen, asustan.