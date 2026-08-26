Mourinho se rinde a Mbappé: «Este tío es increíble»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación tras la contundente victoria del Real Madrid frente a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 4-1 con tres goles de Mbappé y una diana de Vinicius en un duelo marcado por la gran segunda mitad madridista.

Mourinho comenzó analizando su regreso y la victoria: «Ha sido un partido tranquilo. Ya no estoy para mucha tensión. Lo agradezco, pero no me gusta que coreen mi nombre. La última vez que estuve me quedé en el garaje y esta vez estuve en el nuevo Bernabéu. Ha sido difícil el primer tiempo. La Real Sociedad, sin tener grandes oportunidades, estuvo muy bien plantada. Era complicado de presionar. Hoy me hubiese gustado la pausa de hidratación. Tuvimos que esperar para poder ajustar cosas. En el segundo tiempo llegaron los goles, pero ellos hicieron un gran encuentro. Tuvieron dificultades contra un equipo que tiene mucha calidad».

Cuestionado sobre el gran partido de Mbappé, comentó: «No me gusta comparar jugadores, pero este tío es increíble. Me alegro mucho de que haya hecho historia en el Mundial porque hay 25 jugadores campeones del mundo, pero sólo uno es para la eternidad del fútbol, el que más goles ha hecho. Le veo con hambre de hacer historia en el Real Madrid, pero se me hace difícil no hablar de equipo. A pesar de las dificultades, siempre ha sido un gran equipo. En el segundo tiempo metimos una marcha más, quizá con la inspiración de entrenar con el ruido de los coches estos días, hicimos un gran partido», comentó sobre el francés.

También analizó el aspecto defensivo de Mbappé: «He tenido la oportunidad de entrenar a equipos con jugadores increíbles y también buenos, pero no top. A esa gente le tienes que enseñar a jugar como equipo. Cuando el equipo está con dificultades, tiene una grandísima calidad. Cuando viene atrás e inicia, puede hacer una pared con Jude. Todos tienen calidad. Jugador por jugador, los centrales han sido muy dominadores, también Valverde y Bernardo. Me gustó mucho el segundo tiempo y la tranquilidad delante de la dificultad».

Mourinho valoró los pitos a Vinicius: «Al Bernabéu ya lo conocemos, gracias a que son así. Es consecuencia de la historia. El Real Madrid siempre tiene grandes jugadores y grandes equipos. Una cosa es ser aficionado y otra ser jugador o entrenador. Ellos pagan para tener emociones; nosotros, para tener la capacidad de estar tranquilos delante de la dificultad. A veces hay equipos que no son capaces, pero nosotros sí. Es importante que ellos empiecen a entender que en partidos como este puedes empezar con dificultades, no se puede presionar porque nos estaba costando. Ante los pitos, tranquilidad. En el descanso tocamos dos o tres piezas y los jugadores acabaron con el partido».

«Los pitos y los aplausos siempre tienen algo de justicia. Un par de pitos no hacen nada a nadie. Hay partidos que se van a ganar con dificultades. No tienen miedo de jugar contra los grandes equipos», añadió.

No podía pedirles más al descanso

Sobre si se enfadó con sus jugadores al descanso, fue claro: «Cuando tú lo das todo no puedes dar más. Yo estoy contento con lo que estamos haciendo. Hay jugadores con 39 entrenamientos y otros seis o siete. No es fácil hacer el equipo, hay que ir poco a poco. Agradezco a la Liga el sentido común de dar una semana más. Oyarzabal no podía más, Jude podría haber hecho lo mismo. Al final vivimos de puntos y, de momento, seis de seis».

«Yo prefiero 40 goles de Mbappé con títulos que 60 sin títulos. Prefiero menos con mucho trabajo. Estoy muy contento con él. Técnicamente no hay nada que decir, pero tiene que crecer en el grupo. Ha venido antes del final de sus vacaciones y dos días antes en este periodo de pretemporada puede significar cosas positivas. Lo dejé esperando que pudiera hacer cuatro goles, pero cuando Vinicius marcó le dije que fuera», comentó.

«Yo, en el minuto 35, mis preparadores ya saben que tienen que calentar gente. Decidí cambiar a Carreras por Cucurella por la tarjeta amarilla. El calentamiento no tiene nada que ver. Me ha gustado todo. Cuando no me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado todo», aseguró.

Sobre lo que le dijo a Vinicius al retirarse del campo, comentó lo siguiente: «Si no hubiese marcado no le hubiese sacado. Necesita descansar un poco. He pensado que tenía que descansar un poco».