Mbappé ya manda en el Madrid de Mou

Kylian Mbappé fue el dueño del estreno del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El francés apareció por primera vez en el minuto 39, cuando Fede Valverde encontró su desmarque con un pase profundo. Mbappé atacó el espacio, encaró al defensor, recortó hacia dentro y soltó un disparo potentísimo al primer palo que superó a Álex Remiro. Un golazo para hacer el 1-0 y estrenar su cuenta goleadora en esta Liga.

El empate de la Real Sociedad antes del descanso obligó al Madrid a volver a empezar, pero Mbappé volvió a aparecer cuando más lo necesitaba su equipo. En el minuto 59, Jude Bellingham encontró al francés y éste no perdonó. Definió con precisión para batir de nuevo a Remiro, devolver la ventaja al conjunto de Mourinho y firmar su doblete en su primera noche de la temporada ante el Bernabéu.

Pero Mbappé todavía quería más. El francés completó su noche con el tercer gol, firmando un hat-trick para llevarse el balón a casa y terminar de conquistar el Bernabéu. Si con el primero había abierto el partido y con el segundo había rescatado al Madrid después del empate de la Real, con el tercero terminó de sentenciar una actuación absolutamente dominante. Tres apariciones, tres golpes y una demostración de que esta temporada quiere asumir definitivamente el mando del ataque madridista.

Su encuentro fue mucho más que los goles. Mbappé monopolizó prácticamente todo el peligro ofensivo del Real Madrid, acumuló ocasiones y fue una amenaza permanente cada vez que recibió cerca del área. Se entendió especialmente bien con Vinícius y encontró también en Bellingham y Valverde dos socios para explotar los espacios. La Real nunca encontró la manera de detenerle cuando arrancó con metros por delante.

Hat-trick en su primera noche de la temporada en el Santiago Bernabéu y mensaje lanzado desde el primer día. Mourinho quiere un Madrid agresivo, vertical y capaz de matar los partidos, y para eso tiene posiblemente la mejor arma del mundo. Cuando el Madrid necesitó abrir el marcador, apareció Mbappé. Cuando necesitó recuperar la ventaja, apareció Mbappé. Y cuando tocó sentenciar, también apareció Mbappé.

Mourinho señala a Carreras… con razón

El estreno de Álvaro Carreras esta temporada en el Santiago Bernabéu estuvo lejos de ser el esperado. O no, teniendo en cuenta su rendimiento el curso pasado y lo que se pudo ver en Cornellá. El lateral completó una primera parte gris y terminó convirtiéndose en el primer sacrificado de José Mourinho, que no esperó más y dio entrada a Marc Cucurella tras el descanso. Una decisión contundente del portugués después de 45 minutos en los que Carreras estuvo condicionado prácticamente desde el inicio.

Su partido comenzó a torcerse muy pronto. En el minuto 9 vio la tarjeta amarilla después de una entrada sobre Take Kubo. Una amonestación demasiado temprana y exagerada para un lateral que debía enfrentarse durante el resto de la primera mitad a uno de los jugadores más desequilibrantes de la Real Sociedad. Carreras quedó condicionado y perdió parte de la agresividad que necesita para defender su banda. A partir de ahí, sufrió para encontrar su sitio.

El Madrid consiguió esconder durante unos minutos sus problemas. Mbappé hizo el 1-0 en el minuto 40 tras una asistencia de Fede Valverde y parecía que los blancos iban a marcharse al descanso con ventaja. Pero apenas unos minutos después apareció el gran error de Carreras. La Real cargó por su costado y el lateral estuvo lento en el repliegue y demasiado blando a la hora de encimar a Luka Sucic. Condicionado también por esa amarilla, no terminó de meter la pierna ni cerró el espacio. El jugador de la Real recortó hacia dentro y terminó batiendo a Courtois para colocar el 1-1.

Fue la acción que terminó de condenar su partido. Mourinho no esperó. Durante el descanso decidió mover el banquillo y Carreras ya no regresó al terreno de juego. Marc Cucurella, precisamente uno de los grandes fichajes del verano y su principal competencia por el lateral izquierdo, ocupó su lugar para disputar toda la segunda mitad. Primer partido del Madrid en el Bernabéu y primer aviso de Mourinho: el que falla, lo paga.

Konaté también se lo tiene que hacer mirar

El estreno de Ibrahima Konaté en el Santiago Bernabéu también dejó alguna duda. El central francés se mostró solvente durante buena parte de la primera mitad y nada pudo achacársele en el 1-0 de Kylian Mbappé, nacido de una acción ofensiva del Real Madrid en la que el francés aprovechó los espacios concedidos por la defensa de la Real Sociedad. Sin embargo, cuando el conjunto blanco parecía tener controlado el encuentro, Konaté quedó señalado junto al resto de la defensa en la acción que terminó devolviendo las tablas al marcador.

En el 1-1 apareció el principal lunar de su actuación. Carreras fue el gran señalado por su lentitud y falta de contundencia ante Succ, pero Konaté y Huijsen tampoco estuvieron finos. Faltó comunicación entre los centrales, ninguno terminó de corregir el desajuste generado en el costado izquierdo y la defensa blanca concedió demasiado espacio dentro de su propia área. Konaté no consiguió cerrar a tiempo y Sučić aprovechó todas las facilidades para batir a Courtois. Un error colectivo que Mourinho deberá corregir y que empañó el estreno del francés ante su nueva afición.

El señorío del Bernabéu con Oyarzabal

El estadio Santiago Bernabéu, la afición del Real Madrid, mostró señorío con Mikel Oyarzabal. Marc Cucurella fue homenajeado como campeón del mundo con España, pero también el capitán de la Real Sociedad, que, además, cuando fue sustituido se llevó la ovación del coliseo madridista. Saber estar. Que aprendan otros.

Las notas del Real Madrid