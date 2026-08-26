Mbappé ya está aquí: se estrena esta temporada con un hat-trick ante la Real Sociedad

Primer partido en el Santiago Bernabéu del curso y primeros goles de Kylian Mbappé. Nada más y nada menos que tres. Tras ser pichichi de la Liga la pasada campaña y en el Mundial, el francés quiere también serlo este curso, el tercero con la elástica del Real Madrid. Cierto es que los blancos jugaron antes contra el Espanyol y el futbolista se quedó en blanco, pero lo resolvió rápido. Doblete en una hora para poner por delante en el marcador a los blancos en dos ocasiones ante la Real Sociedad, redondeado después con el hat-trick.

El primero fue un golazo. La conducción de Fede Valverde fue también clave, rompió en el centro del campo y asistió al delantero, que la tocó con la derecha para eliminar a su marcador y plantarse ante Remiro, al que batió. El gol de Mbappé llegó al borde del descanso, adelantando a un Real Madrid que no había estado bien. Se escucharon tímidos pitos antes del tanto del galo. Sirvió para que el conjunto blanco se asentara sobre el césped y tuvo cuatro minutos en los que amenazó seriamente con el segundo, pero lo que recibió fue un golpe en el mentón. Sucic empataba antes del descanso.

Comenzó a carburar el conjunto blanco tras el descanso y la tuvo Mbappé, pero se encontró con Remiro. No pudo hacer nada el meta a la hora de juego. Otro golazo, en una triangulación muy buena de los de Mourinho. Cucurella retrocedió para Valverde, que estaba en las inmediaciones del área. El uruguayo encontró en la frontal al francés, que tiró la pared con Vinicius y volvió aplantarse solo ante el guardameta. Le cruzó raso el balón y puso el 2-1.