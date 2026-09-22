Sabemos qué hizo Ferran Torres después de su entrevista en ‘El Hormiguero’: Rodri, Tita Nati y un exclusivo local de Madrid

Ferran Torres tenía una cita con Pablo Motos este lunes por la noche, pero su jornada no terminó en los estudios de El Hormiguero. COOL sabe qué hizo el futbolista después de su entrevista en el programa de Antena 3 y tiene las imágenes en exclusiva. Pasadas las 23:15 horas, el jugador del Paris Saint-Germain fue fotografiado en las inmediaciones de Castellana 8, uno de los espacios de ocio más exclusivos del Paseo de la Castellana, junto a Rodri y varias personas de su entorno. Entre los rostros que se encontraban en el conocido local también estaba Tita Nati, una de las figuras más reconocibles de la agenda social de los famosos, habitual en encuentros y celebraciones donde coinciden deportistas y otros rostros conocidos. Ferran, que había protagonizado una noche televisiva marcada por las bromas y los recuerdos de su histórico verano, aparece en las fotografías con un aspecto mucho más relajado y un estilismo diferente al que había lucido horas antes ante las cámaras, con camiseta negra, gorra y zapatillas. Una imagen que da buena cuenta de cómo continuó la noche del campeón del mundo después de abandonar el plató.

El escenario elegido para estas horas de desconexión fue Castellana 8, un espacio situado en pleno Paseo de la Castellana que combina coctelería de autor, música en vivo y ocho ambientes diferentes. Allí coincidieron Ferran y Rodri en una noche madrileña que tuvo además ese componente social que acompaña habitualmente a los grandes nombres del deporte. La presencia de Tita Nati aporta precisamente esa conexión con la agenda más exclusiva de la capital: la conocida relaciones públicas se ha convertido en una figura habitual en fiestas, restaurantes, celebraciones y encuentros privados en los que coinciden futbolistas, empresarios, influencers y otros rostros populares. COOL pudo captar así al futbolista en un contexto muy diferente al que había protagonizado apenas unas horas antes, cuando se sentó frente a Pablo Motos para hablar de su nueva vida y recordar uno de los momentos más importantes de su carrera.

Porque la visita a El Hormiguero llegaba en un momento especialmente significativo para Ferran. El delantero acaba de incorporarse al Paris Saint-Germain y está adaptándose a una nueva vida en Francia después de dejar Barcelona. Durante la entrevista explicó que se está adaptando bien y contó que ya está dando clases para mejorar su francés. También habló de la mudanza y de algunas de las dificultades que está encontrando en este nuevo comienzo, entre ellas estar lejos de sus perros. Su presente profesional pasa ahora por París, pero este lunes aprovechó su estancia en Madrid para cumplir con su compromiso televisivo y, después, disfrutar de unas horas en la capital.

La conversación con Pablo Motos estuvo inevitablemente marcada por el Mundial que acaba de conquistar España y por el papel que tuvo Ferran en aquella victoria. El futbolista recordó el gol de la final y también protagonizó uno de los momentos más divertidos de la entrevista al sacar a relucir el encuentro que mantuvo con el presentador en Ibiza después del campeonato. Motos reconoció que no había visto la final y que cuando coincidió con Ferran no sabía siquiera que el jugador había sido uno de los protagonistas de la victoria española. El futbolista aprovechó para bromear con él y recordarle su particular despiste, hasta el punto de que el presentador terminó pidiéndole que no le «pisoteara» más con el asunto. La anécdota permitió recuperar el tono distendido que ambos mantienen y que ya había quedado patente en su anterior encuentro.

Ferran también tuvo que enfrentarse a otro de los fenómenos que le han acompañado desde el Mundial: el «Oh, Ferran», el audio viral que se convirtió en uno de los grandes memes relacionados con el futbolista durante las celebraciones. Pablo Motos llevó al plató a su creadora, Rocío Domingo, y ambos protagonizaron un encuentro que volvió a poner de manifiesto hasta qué punto aquella expresión se ha instalado alrededor de la figura del delantero. Entre bromas, recuerdos del campeonato y detalles de su nueva vida en París transcurrió una entrevista que terminó dando paso a una faceta mucho más privada del futbolista.