En 1994 Robert de Niro inauguró un restaurante en Nueva York; 32 años después es una marca con 47 hoteles y ya vale 500 millones de dólares

Robert De Niro es conocido mundialmente por películas como Taxi Driver, Toro salvaje o Uno de los nuestros, pero su faceta empresarial ha construido una historia paralela mucho menos relacionada con Hollywood. En 1994, el actor se asoció con el chef japonés Nobuyuki Matsuhisa y el productor Meir Teper para abrir Nobu en Nueva York, un restaurante que acabaría dando nombre a una de las marcas internacionales más reconocibles de la hostelería de lujo. Más de tres décadas después, el proyecto se ha transformado en una compañía con restaurantes, hoteles y residencias repartidos por distintos continentes.

Todo empezó con un plato de bacalao

La historia comenzó varios años antes de aquella apertura. Robert De Niro conoció a Nobuyuki Matsuhisa en el restaurante Matsuhisa de Beverly Hills, inaugurado por el chef en 1987. El actor se convirtió en cliente habitual y quedó especialmente impresionado por una cocina japonesa que incorporaba técnicas e ingredientes procedentes de su experiencia en Perú. La combinación terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad de la futura marca Nobu.

Robert De Niro propuso inicialmente a Matsuhisa abrir un restaurante en Nueva York, pero el cocinero se mostró reticente después de haber vivido varios fracasos empresariales antes de establecerse en California. Finalmente, ambos se asociaron con Meir Teper y el primer Nobu abrió sus puertas en Tribeca en 1994. Aquel restaurante, inicialmente mucho más pequeño que el actual imperio empresarial, comenzó a atraer a clientes de la industria del cine, la música, las finanzas y la moda.

La cocina que convirtió a Nobu en una marca

El éxito de Nobu no se basó únicamente en la presencia de una estrella de Hollywood. Matsuhisa había desarrollado una cocina que combinaba la tradición japonesa con influencias latinoamericanas adquiridas durante sus años en Perú. El resultado incluía preparaciones de pescado y marisco alejadas de la imagen más tradicional de la gastronomía japonesa que predominaba entonces en Estados Unidos.

Entre los platos que terminaron convirtiéndose en símbolos de la marca está el bacalao negro con miso, una receta que se convirtió en uno de los grandes reclamos de los restaurantes Nobu. La propuesta gastronómica, unida a una estética minimalista y a la presencia de rostros conocidos, ayudó a construir una identidad reconocible mucho más allá de Nueva York.

Madrid se suma al mapa de Nobu

La expansión continúa en España. El Nobu Hotel Madrid abrió sus puertas el 1 de septiembre de 2026 en la calle Alcalá, en pleno centro de la capital. El establecimiento cuenta con 50 habitaciones y combina alojamiento, gastronomía y espacios de ocio, incluido un restaurante Nobu situado en las plantas superiores. Se trata del quinto hotel de la marca en España, después de sus establecimientos en Ibiza, Marbella, Barcelona y San Sebastián.