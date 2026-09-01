Robert de Niro (83 años): «La mente es como un músculo: cuanto más la usas y más te arriesgas, más fuerte se vuelve. El miedo es una reacción inevitable, pero el valor es una decisión personal»
Robert de Niro habla de la capacidad del cerebro para adaptarse mediante el aprendizaje y la posibilidad de actuar a pesar del miedo
«La mente es como un músculo: cuanto más la usas y más te arriesgas, más fuerte se vuelve. El miedo es una reacción inevitable, pero el valor es una decisión personal». La reflexión de Robert De Niro plantea una forma diferente de entender la fortaleza mental. No se trataría de vivir sin miedo ni de evitar las situaciones difíciles, sino de enfrentarse a nuevos desafíos para desarrollar capacidades que permanecen ocultas cuando siempre elegimos el camino conocido. La ciencia encuentra, además, algunos puntos de conexión con esta idea.
El cerebro también se entrena
La comparación entre la mente y un músculo funciona como una metáfora, aunque el cerebro no se fortalece exactamente de la misma manera que un músculo. Lo que sí está demostrado es que el cerebro posee capacidad de adaptación y aprendizaje a lo largo de toda la vida. Este fenómeno, conocido como neuroplasticidad, permite modificar conexiones y estrategias en respuesta a la experiencia, la práctica y el aprendizaje.
Una revisión científica sobre entrenamiento cognitivo señala que los seres humanos pueden mejorar su rendimiento mediante la práctica en una gran variedad de tareas. Sin embargo, también introduce un matiz importante, ya que mejorar en una actividad concreta no significa automáticamente volverse mejor en todas las capacidades mentales. Los beneficios suelen depender del tipo de entrenamiento y de cuánto se parezca la nueva tarea a aquello que se ha practicado.
El miedo no tiene la última palabra
La enseñanza final es sencilla, ya que ser valiente no significa no tener miedo, sino decidir qué hacer cuando aparece. La mente puede entrenarse mediante aprendizaje y experiencias, mientras que el coraje requiere una elección consciente sobre cómo responder ante aquello que nos intimida.
La metáfora del músculo funciona precisamente por eso. Igual que una capacidad física necesita práctica para desarrollarse, determinadas habilidades cognitivas y conductuales pueden mejorar mediante experiencia, aprendizaje y repetición. Y quizá la verdadera fortaleza mental no consista en vivir sin miedo, sino en seguir avanzando cuando el miedo aparece y convertir cada desafío en una oportunidad para aprender algo nuevo.
Por eso, la reflexión de Robert De Niro puede interpretarse como una invitación a no confundir comodidad con fortaleza. Una mente que nunca se enfrenta a situaciones nuevas tiene menos oportunidades de aprender estrategias diferentes. En cambio, aceptar determinados desafíos puede ampliar nuestras capacidades, siempre que el riesgo sea razonable y la experiencia permita aprender de ella.