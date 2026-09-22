Ferran Adrià llega a la alfombra roja de San Sebastián muy serio y con cara de pocos amigos

Hay escenarios que se conquistan con un plato y otros que exigen posar ante decenas de cámaras. Y este lunes, en San Sebastián, Ferran Adrià tuvo que enfrentarse a uno de esos segundos. El chef catalán, acompañado por parte del elenco de Gènesi, la serie de ficción que recreará la revolución gastronómica de El Bulli, se convirtió en uno de los protagonistas de la alfombra roja del Teatro Victoria Eugenia, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián.

El ambiente a las puertas del teatro era de auténtico bullicio. Personas, cámaras y curiosos se arremolinaban alrededor de uno de los grandes nombres de la gastronomía mundial. Adrià, acostumbrado durante décadas a que su nombre se pronunciara en las cocinas más prestigiosas del planeta, comprobó que el mundo del cine tiene sus propios rituales: flashes, posados, saludos y una expectación que poco tiene que ver con el silencio y la concentración de una cocina.

Y ahí estaba él, serio, casi circunspecto, con un gesto que parecía decir aquello de «tierra, trágame». Si hay un lugar en el que Ferran Adrià se mueve con absoluta naturalidad, es entre fogones, ideas, técnicas y platos. Los focos, sin embargo, parecen jugar en otra liga.

La escena tenía incluso algo paradójico. El hombre que convirtió la creatividad culinaria en un espectáculo y que hizo de El Bulli un laboratorio mundial de innovación gastronómica se encontraba ahora en el centro de una auténtica puesta en escena cinematográfica. Rodeado de actores, fotógrafos y público, Adrià parecía más pendiente de sobrevivir al protocolo de la alfombra roja que de protagonizarlo.

A su lado, el elenco de Gènesi puso el contrapunto más cinematográfico a la jornada. La serie se adentra en la historia de la transformación de El Bulli y en el fenómeno que lideró Adrià desde la cocina de Cala Montjoi, una revolución que modificó la forma de entender la creatividad, la técnica y la experiencia gastronómica.

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El proyecto convierte así en ficción una historia que, en buena medida, ya tiene elementos propios de una película: un restaurante apartado de la Costa Brava, una cocina convertida en laboratorio, una búsqueda permanente de nuevas formas de cocinar y un chef que terminó cambiando las reglas de la alta gastronomía.

Pero en San Sebastián, por un día, la cocina quedó al otro lado del telón. Adrià tuvo que cambiar la chaquetilla por el traje y los fogones por los flashes. Y aunque el público quiso arroparle y acompañarle, su rostro dejaba una impresión inequívoca: lo suyo son los fogones; lo de los focos, ya es otra historia.