Ferran Adrià explica el fenómeno de El Bulli ahora que su historia será adaptada a una serie: «Fuimos agitadores»

Quince años después de apagar sus fogones, El Bulli vuelve a la vida. Esta vez no será en Cala Montjoi, sino en la pantalla, con Gènesi, la nueva serie de seis episodios dirigida por David Pujol que reconstruye la historia del restaurante de Ferran Adrià que cambió para siempre la manera de entender la gastronomía. La producción se estrenará el próximo 21 de septiembre en TV3 y 3Cat y posteriormente llegará a Netflix, llevando la historia de El Bulli a España, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

La serie viaja hasta los años ochenta para contar cómo un joven Ferran Adrià llegó a aquel pequeño restaurante escondido en la Costa Brava y conoció a Juli Soler, una relación que marcaría el inicio de una revolución culinaria. Junto a Albert Adrià y a un equipo de cocineros y creativos, El Bulli pasó de ser un restaurante singular a convertirse en uno de los proyectos gastronómicos más influyentes del mundo.

Pero, ¿qué fue realmente El Bulli para Ferran Adrià? En una conversación con el chef, nos explica: «Yo me dedicaba a la cocina del máximo nivel. Alta cocina creativa». Una filosofía basada en la creatividad, pero también en la exigencia y en la libertad para cuestionar las reglas.

Adrià nunca entendió la innovación como una obligación. «Puede haber una gastronomía tradicional maravillosa donde no se tenga que innovar. Lo que me importa es la calidad de cualquier tipo de cocina», aseguraba durante nuestra conversación. Precisamente, cuando le preguntamos por la clave del éxito de El Bulli, su respuesta fue reveladora: «Hacer pensar a la gente y la influencia que tuvo en el mundo, fuimos agitadores». Esa capacidad de provocar, sorprender y abrir nuevas preguntas explica por qué el restaurante terminó trascendiendo la propia cocina.

Y Gènesi quiere recuperar precisamente ese espíritu. La serie ha reconstruido más de 70 platos históricos de El Bulli, seleccionados entre las 1.846 creaciones que formaron parte de su trayectoria. Para conseguirlo, antiguos miembros del equipo, como Marc Cuspinera, Alain Devahive y Eduard Bosch, participaron en el proceso bajo la supervisión de Ferran Adrià y elBulli Foundation.

La ficción combina esta reconstrucción histórica con una trama contemporánea protagonizada por Glòria Canabach, una crítica gastronómica retirada que regresa a Cataluña tras la muerte de su padre con la intención de recuperar el restaurante familiar. Dos historias que permiten hablar de memoria, identidad, creatividad y legado. El reparto está encabezado por Miquel Fernández, que interpreta a Ferran Adrià, e Iván Massagué, en el papel de Juli Soler. Les acompañan Mónica López, Carlos Cuevas, Joana Vilapuig, Pere Arquillué y Mario Gas, entre otros.

Para Adrià, la inspiración de El Bulli siempre estuvo fuera de los límites de una cocina convencional: «Desde la naturaleza hasta en el ser humano, el arte, el diseño, la cocina de otros países», nos contaba. Una manera de mirar el mundo que convirtió al restaurante en un laboratorio de ideas.

El Bulli cerró en 2011, pero su influencia continúa. Ahora Gènesi recupera aquella historia para una nueva generación y demuestra que la revolución de Cala Montjoi no terminó cuando se apagaron los fogones. El legado de El Bulli sigue vivo, esta vez en la pantalla.