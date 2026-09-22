Abel Hernández, experto en viajes: «Las mujeres son mayoría entre quienes viajan solos, representan entre el 60% y el 70%»

«¿Y tú cómo viajas? Yo solo». Esta conversación cada año se repite más de lo que nos imaginamos. Viajar solo se ha consolidado como una de las grandes tendencias entre los travel lovers internacionales; lo advierten las cifras: en España, los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) registraron que un 12% de los viajes internos son en solitario. Pero, ¿cuál es la causa de que hoy en día viajar en solitario haya ganado tanto peso? ¿Tiene que ver con la forma en la que vemos los viajes? Para resolver todas estas dudas hemos hablado con Abel Hernández, customer operations manager de WeRoad.

Encajar es no viajar

Viajar solo ha dejado de ser una excepción para quienes buscan disfrutar de experiencias sin depender de los horarios ajenos. Esta es una de las explicaciones que desde WeRoad han encontrado en esta tendencia. Abel Hernández explica que «cada vez es más difícil que los tiempos de nuestro entorno coincidan con los nuestros». Para estas personas, dejar de lado la opción de viajar solas implica, «simplemente, no viajar».

Este cambio responde también a una evolución en la forma de entender los viajes. «Cada vez pesa más la idea de vivir experiencias auténticas, salir de la rutina y dar prioridad a aquello que realmente apetece hacer, sin esperar a que las circunstancias sean perfectas». El motivo principal de tomar esta opción de viaje es «explícitamente vivir una aventura o experiencia nueva que rompa con su día a día».

Está claro que ya no nos relacionamos como antes. El papel de las redes en la forma de conocer gente y de conectarnos ha hecho que cambie mucho el roll de las personas a la hora de conocernos, y esto ha transformado las expectativas de un viaje: «Cada vez valoramos más las experiencias que nos permiten conocer personas fuera de nuestro entorno habitual y establecer conexiones in real life (IRL)». Y más allá, a día de hoy, viajar solo no es una consecuencia negativa por no haber encontrado con quién compartir un viaje: «Es una decisión intencionada y valorada, por quienes eligen con libertad cuándo y cómo quieren viajar».

Un nuevo perfil de viajero

Donde antes había un target de viajero en solitario muy marcado, hoy la realidad del mercado de quienes viajan en solitario se ha convertido en diversa y variada. Laboralmente, quien viaja solo encaja en «un perfil profesional inquieto, muchas veces autónomo, emprendedor o con un trabajo de calendario poco convencional, que reside sobre todo en ciudades grandes».

Pero eso no excluye el crecimiento de viajeros entre «quienes trabajan por turnos, como profesionales sanitarios, y rara vez consiguen cuadrar sus vacaciones con las de su entorno», explica Hernández. «También hay quienes se han mudado recientemente, quieren conocer gente nueva o simplemente han decidido dejar de aplazar un viaje porque nadie de su grupo puede acompañarlos».

En cuanto a género, «las mujeres son mayoría clara en los grupos de WeRoad, en torno al 60-70% según el viaje. Abel Hernández explica que, entre las viajeras femeninas, uno de los motivos que más pesa a la hora de decidirse a viajar solas es «la libertad que se tiene sin la necesidad de coordinar el itinerario con nadie, junto con las ganas de desconectar de la rutina y de las responsabilidades del día a día».

Por edad, Abel Hernández remarca que trabajan con dos franjas principales de viajeros: «25 a 35 y 35 a 49 años, precisamente porque hemos visto que el motivo del viaje cambia mucho según el momento vital». En este sentido, en el grupo más joven «suele pesar más la exploración, el descubrimiento y las ganas de vivir algo distinto a lo de siempre». Mientras que en la franja de 35 a 49, en cambio, «es habitual encontrar personas que atraviesan un cambio de etapa, puede ser una ruptura, un cambio de ciudad, de trabajo, y que ven el viaje como una forma de reencontrarse consigo mismas o de darse un capricho que llevaban tiempo posponiendo».

Adicto a la espontaneidad

«Lo que vemos en nuestra comunidad es que la balanza se ha inclinado claramente hacia la espontaneidad», subraya Abel Hernández. Según la última encuesta de WeRoad, un 56% de los viajeros españoles reconoce que se deja llevar a la hora de elegir destino, priorizando el impulso y las ganas de vivir algo nuevo por encima de una planificación exhaustiva. «Incluso un 25% admite que viajará simplemente ‘según lo que surja’», apunta Abel.

El experto subraya que esta tendencia «refleja un cambio de fondo en cómo entendemos el viaje: antes, planificar mucho era casi sinónimo de aprovechar bien las vacaciones». Y ese cambio es en parte causado por una generación: «Hoy, sobre todo entre los millennials, el viaje de verano se vive como la gran aventura del año, un momento de desconexión que no se quiere sacrificar por una agenda cerrada».

Los filtros del viajero: privacidad, seguridad y facilidad

Pese a ser un perfil mucho más dispuesto a vivir experiencias, la privacidad es un bien a valorar a la hora de elegir y configurar este tipo de viajes. «quien viaja solo y prefiere su espacio siempre puede añadir la opción de habitación privada siempre que el itinerario del viaje lo permita. Con las actividades pasa algo parecido: hay momentos pensados para todo el grupo y tiempo libre para que cada uno explore a su ritmo, aunque hay algo en lo que siempre se coincide y es que nadie quiere renunciar del todo a esa parte social del viaje».

Por otro lado, «la seguridad y la facilidad para moverse suelen ser el primer filtro, sobre todo para quien viaja solo por primera vez: por eso destinos como Japón triunfan tanto entre este perfil, por su organización y comodidad, por ejemplo». Entre estos factores no hay uno que sea más determinante que el otro a la hora de «pasar el filtro» como destino; «la realidad es que todos pesan, pero de forma distinta según el momento del viajero».

Destino: Europa, Asia y la naturaleza como tendencia

Un reciente estudio de WeRoad sobre los destinos más demandados esclarecía que Europa sigue siendo una opción interesante, con un 43% de porcentaje entre los viajeros que viajan solos. Le sigue de cerca Asia, que es la opción elegida por un 29% de viajeros, mientras que el resto de las preferencias

Internacionales se reparte entre América (18%) y África (10%).

Pese a ser el segundo destino elegido por este tipo de viajeros, Asia está creciendo cada vez más. En el panorama internacional, Abel Hernández matiza que es la gran protagonista, «y es que Japón sigue siendo uno de nuestros destinos estrella, pero cada vez gana más terreno el Sudeste Asiático».

Dentro de España, quien viaja solo lo hace «claramente a dos sitios», subraya Abel. Por un lado, «el encanto insular como Baleares o Canarias es la opción predilecta para un 35% de los españoles». Por otro, «quienes buscan huir del calor se refugian en la naturaleza y la gastronomía del norte peninsular, con Galicia o Asturias a la cabeza, elegido por un 27%».