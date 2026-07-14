Parece sacado de una novela de época, pero este paraíso está en España y es el refugio de Anne Igartiburu cada verano

Encontrar un lugar donde desconectar se ha convertido en un auténtico reto. Frente a los destinos masificados y las vacaciones marcadas por las prisas, cada vez son más quienes buscan rincones donde la naturaleza, el patrimonio y la tranquilidad sean los auténticos protagonistas.

Anne Igartiburu tiene muy claro cuál es ese refugio al que regresa siempre que puede para recuperar el equilibrio: Elorrio, una de las localidades con mayor riqueza histórica del País Vasco.

La presentadora de TVE ha manifestado en diferentes ocasiones el profundo vínculo que mantiene con este enclave del País Vasco, un municipio situado a los pies del monte Anboto, donde la naturaleza domina el paisaje y el tiempo parece transcurrir a un ritmo completamente distinto al de las grandes ciudades. Para ella, este entorno representa mucho más que un destino de descanso.

La belleza de Elorrio

Elorrio tiene uno de los cascos históricos más valiosos de Vizcaya. Pasear por sus calles supone recorrer siglos de historia reflejados en sus palacios, casonas solariegas, iglesias y edificios de piedra perfectamente conservados. Esa combinación entre patrimonio monumental y paisaje natural ha convertido a la localidad en uno de los secretos mejor guardados del interior vasco.

Uno de los grandes atractivos del municipio es precisamente su ubicación. El monte Anboto, una de las cumbres más emblemáticas del País Vasco, domina el horizonte y ofrece una imagen que cambia con cada estación del año.

La niebla matinal, los bosques que rodean el valle y el silencio característico de la zona crean una atmósfera difícil de encontrar en otros destinos turísticos. Sus paísajes parecen sacados de una novela, pero son tan reales como la vida misma.

Un destino perfecto

Anne Igartiburu ha destacado en distintas ocasiones esa sensación de calma que transmite este entorno. Lejos del ruido, del tráfico y de la constante actividad de las grandes ciudades, Elorrio ofrece un espacio donde resulta sencillo detener el ritmo cotidiano y disfrutar de aspectos tan simples como caminar sin prisas o contemplar el paisaje.

La localidad también constituye un excelente punto de partida para quienes disfrutan del turismo activo. Numerosas rutas de senderismo parten desde el propio casco urbano y permiten descubrir bosques, caminos rurales y miradores con vistas privilegiadas sobre el valle.

Existen recorridos adaptados a distintos niveles de dificultad, por lo que tanto familias como excursionistas experimentados pueden encontrar propuestas acordes a sus preferencias.

Los más preparados físicamente encuentran además en el Anboto uno de los grandes retos montañeros del norte de España. Esta montaña, rodeada además por numerosas leyendas de la mitología vasca, atrae cada año a cientos de senderistas que buscan combinar deporte y naturaleza en un entorno de enorme valor paisajístico.

El casco histórico de Elorrio

La magia de Elorrio no termina en sus montañas. Su casco histórico invita a pasear sin rumbo, descubriendo plazas, fuentes, soportales y edificios que conservan la esencia de siglos pasados. La arquitectura tradicional se mantiene prácticamente intacta y convierte cada rincón en una muestra del importante legado histórico de la localidad.

Entre sus espacios más singulares destaca la necrópolis de Argiñeta, considerada uno de los conjuntos funerarios medievales más importantes del País Vasco. Sus sepulcros y estelas de piedra, algunos datados entre los siglos IX y XI, permiten al visitante realizar un recorrido por una parte fundamental de la historia de la región y constituyen una de las visitas imprescindibles para quienes llegan hasta el municipio.

La gastronomía representa otro de los grandes atractivos del destino. Como ocurre en buena parte del País Vasco, la cocina local apuesta por el producto de calidad, con especial protagonismo para los quesos, los embutidos, las carnes, las verduras de temporada y los vinos de la zona.

La tradición culinaria se mantiene muy presente tanto en los restaurantes como en los establecimientos familiares, donde la cocina de siempre continúa siendo la principal protagonista.

Precisamente esa combinación de patrimonio, naturaleza y gastronomía convierte a Elorrio en una propuesta especialmente atractiva para quienes buscan una escapada diferente. No se trata de un destino pensado para el turismo acelerado ni para acumular visitas en pocas horas. Su principal valor reside en ofrecer la posibilidad de disfrutar del entorno con calma.

Viajes tranquilos y con significado

En los últimos años ha crecido el interés por una forma de viajar más pausada, conocida como slow travel, que apuesta por conocer los destinos de una manera más profunda. Elorrio reúne muchas de las características que definen esta filosofía: un entorno natural privilegiado, un patrimonio bien conservado, una oferta gastronómica basada en el producto local y un ambiente alejado de las aglomeraciones.

Cada estación ofrece además una imagen distinta del municipio. Durante la primavera y el verano predominan los paisajes verdes y las temperaturas suaves, ideales para recorrer los senderos que rodean la localidad. En otoño, el bosque adquiere una espectacular gama de colores que atrae a numerosos fotógrafos y amantes de la naturaleza.

Para Anne Igartiburu, ese equilibrio entre naturaleza y tranquilidad explica por qué continúa regresando a este rincón siempre que tiene ocasión. En un momento en el que el descanso se ha convertido en un bien cada vez más escaso, encontrar espacios capaces de transmitir serenidad adquiere un valor especial.