Rami Malek cuenta a COOL que es lo que más le gusta de San Sebastián y se atreve con el español

Rami Malek ya siente el pulso de San Sebastián. El actor estadounidense ha abandonado este martes el hotel María Cristina, uno de los epicentros de la actividad durante el Festival de Cine de San Sebastián, apenas 24 horas antes de presentar ante el público español The Man I Love. Y, pese a que llevaba pocas horas en la ciudad, no ha dudado en detenerse ante los fans que aguardaban a las puertas del emblemático hotel.

Sonriente y cercano, Malek ha dedicado unos minutos a quienes esperaban su salida. El protagonista de Bohemian Rhapsody se ha hecho fotografías, ha firmado autógrafos y ha saludado a los seguidores que se habían acercado para verle de cerca. Una escena que recuerda a la protagonizada por otras grandes estrellas de Hollywood que han pasado por el María Cristina durante el certamen, como Brad Pitt, también dispuesto en su momento a dedicar tiempo a los aficionados.

Pero esta vez la anécdota ha tenido un toque especialmente donostiarra. COOL ha podido hablar con Rami Malek durante su salida del hotel y preguntarle, en inglés, qué es lo que más le gusta de España.

La respuesta, contra todo pronóstico, no ha apuntado a la gastronomía ni a los paisajes. Tampoco a la arquitectura o a la cultura. Malek ha sorprendido respondiendo en español con una sola palabra: «La gente».

Una respuesta breve, pero que refleja la buena acogida que el actor está encontrando a su llegada a San Sebastián. Malek se prepara ahora para uno de los momentos más esperados de su visita: la presentación de The Man I Love ante el público español, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián.

Su presencia ha despertado una notable expectación entre los fans, que desde primera hora se han congregado en los alrededores del María Cristina con la esperanza de encontrarse con alguna de las estrellas internacionales que estos días convierten San Sebastián en uno de los grandes puntos de encuentro del cine mundial.

El actor, ganador del Oscar por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, afronta así una nueva cita con el público español. Antes, ha dejado una pequeña muestra de cercanía que no ha pasado desapercibida: parar, saludar, firmar y, sobre todo, atreverse con el español.

«La gente». Dos palabras que, pronunciadas por Rami Malek a las puertas del María Cristina, resumen su primera impresión de San Sebastián y dejan claro que, al menos por ahora, el actor ya tiene una razón para querer volver.