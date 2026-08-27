Nobu abre en Madrid, así es el hotel de Robert De Niro en plena calle Alcalá: «Es un destino en sí mismo»

Madrid tiene una nueva dirección que promete convertirse en uno de esos lugares de los que se habla incluso antes de haberlos probado. Nobu, una de las marcas gastronómicas más reconocibles del mundo, aterriza por fin en la capital con un hotel y un restaurante que llevan a una de las zonas más transitadas de la ciudad el particular universo creado por el chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper. El escenario no podía ser más madrileño: el corazón de la ciudad, entre Cibeles y Sol, en un punto donde la historia, la cultura y el movimiento de la capital se encuentran a diario.

La llegada supone mucho más que la apertura de un nuevo restaurante japonés. Nobu lleva más de tres décadas construyendo una identidad propia alrededor de la gastronomía, el diseño y la hospitalidad, y cada nueva apertura busca reinterpretar ese lenguaje a través de la ciudad que la recibe. Madrid no es una excepción.

«En Nobu siempre concebimos nuestros establecimientos como destinos en sí mismos: lugares donde viajeros internacionales y residentes locales pueden conectar, disfrutar de la gastronomía y descubrir el destino desde una perspectiva diferente», señalan desde Nobu.

Una declaración de intenciones que deja claro que el objetivo no es crear un hotel pensado exclusivamente para quien llega de fuera, sino un nuevo punto de encuentro para los propios madrileños.

La ubicación juega, en ese sentido, un papel fundamental. El proyecto se encuentra en un enclave privilegiado entre Cibeles y Sol, rodeado de algunos de los iconos arquitectónicos y culturales de la capital. Para la marca, el emplazamiento representa precisamente esa mezcla entre pasado y presente que define a la ciudad.

«Estar situados entre Cibeles y Sol nos coloca en el corazón de Madrid: una zona dinámica que combina historia, cultura y actividad comercial de una manera auténtica»

Y si hay un motivo por el que Nobu ha alcanzado categoría de fenómeno internacional, ese es su cocina. La propuesta parte de la tradición japonesa, pero incorpora técnicas, ingredientes y experiencias acumuladas por Matsuhisa durante su trayectoria internacional. En Madrid estarán algunos de los grandes clásicos de la casa, como el mítico Black Cod Miso, el Yellowtail Jalapeño o el Rock Shrimp Tempura, además de sushi, sashimi y nigiris preparados al momento en la barra.

Pero la apuesta madrileña no se limita a reproducir una fórmula de éxito. Como sucede en otros Nobu alrededor del mundo, el restaurante busca dialogar con su destino y acercarse al producto local. Ingredientes como el atún del Mediterráneo o la lubina canaria conviven con la identidad japonesa de la casa, mientras la carta incorpora creaciones pensadas específicamente para Madrid.

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El resultado es un Nobu reconocible, pero no idéntico a ningún otro. Un restaurante internacional que quiere formar parte de la ciudad y no simplemente instalarse en ella. El hotel completa la experiencia con diferentes espacios destinados a acompañar distintos momentos del día, mientras el interiorismo apuesta por líneas limpias, materiales sobrios y una estética de inspiración japonesa. Todo gira alrededor de una idea que en Nobu conocen bien: la gastronomía puede ser el punto de partida para descubrir un lugar.

«Buscamos que Nobu Madrid se convierta en un lugar no solo para los viajeros, sino también en un espacio que los madrileños sientan como propio»

Ahora queda comprobar si Madrid adopta Nobu como una nueva dirección imprescindible. Por nombre, ubicación y expectativas, la mesa ya está servida.