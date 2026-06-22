Robert De Niro abrirá uno de sus hoteles en Madrid este septiembre: «Estamos situados entre Cibeles y Sol»

Madrid está viviendo uno de sus momentos más brillantes. La llegada de la Fórmula 1, el crecimiento de su oferta cultural y gastronómica y su creciente atractivo para el turismo de alto nivel han consolidado a la ciudad como uno de los grandes destinos europeos. En este escenario, la apertura de Nobu Hotel Madrid, prevista para el próximo 1 de septiembre de 2026, marca un nuevo hito en la evolución de la capital. La llegada de Nobu supone el desembarco de una de las marcas hoteleras y gastronómicas más prestigiosas del mundo en Madrid. Será la quinta propiedad de Nobu Hospitality en España, tras sus exitosos proyectos en San Sebastián, Barcelona, Marbella e Ibiza, pero también la primera vez que la firma aterriza en la capital con una propuesta que combina gastronomía de referencia internacional, diseño sofisticado y una profunda conexión con la vida cultural madrileña.

Ubicado en la emblemática calle Alcalá, entre Plaza de Cibeles y Puerta del Sol, el hotel se integra en el histórico barrio de Las Cortes, uno de los distritos con mayor riqueza cultural de la ciudad. Su localización privilegiada permitirá a los huéspedes descubrir Madrid a pie y vivir de cerca el dinamismo de una capital que no deja de reinventarse.

Uno de los grandes protagonistas del proyecto será, sin duda, el espectacular restaurante Nobu, concebido como el auténtico corazón social del hotel. Distribuido en tres niveles con diferentes ambientes, el espacio ha sido diseñado para convertirse en un punto de encuentro donde madrileños y visitantes internacionales compartan experiencias alrededor de la reconocida cocina de la marca.

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A esta propuesta se suma una de las grandes joyas del establecimiento: una exclusiva terraza en la azotea con algunas de las mejores vistas de Madrid, llamada a convertirse en uno de los lugares imprescindibles para contemplar los atardeceres de la ciudad mientras se disfruta de la gastronomía y la coctelería Nobu.

El diseño del restaurante y de las zonas comunes lleva la firma de Studio GRONDA, prestigioso estudio internacional de arquitectura e interiorismo. Su propuesta incorpora sutiles referencias japonesas que se traducen en una estética atemporal basada en la armonía, la luz y la nobleza de los materiales. Desde el lobby hasta los espacios sociales, cada rincón ha sido concebido para transmitir elegancia y serenidad.

Por su parte, las 50 habitaciones y suites, diseñadas por Studio Caramba, ofrecen una experiencia de lujo contemporáneo en pleno centro de la ciudad. Los interiores combinan tonos cálidos de madera, textiles orgánicos, detalles en verde oscuro y una iluminación cuidadosamente estudiada para crear ambientes acogedores y sofisticados. Los grandes ventanales de suelo a techo permiten además disfrutar de espectaculares vistas urbanas.

La estancia más exclusiva será la impresionante Nobu Suite, ubicada en la última planta. Con 105 metros cuadrados de superficie y una terraza privada, representa la máxima expresión del concepto de lujo discreto que caracteriza a la marca.

Además, el hotel ha sido diseñado para elevar cada aspecto de la experiencia del huésped. Entre sus servicios destacan el acceso prioritario al restaurante Nobu, servicio de restauración en la habitación, las exclusivas Nobu Signature Beds, amenities de Byredo, servicio de aparcacoches bajo petición y una completa zona wellness con gimnasio equipado por Technogym.

Más allá de su oferta de alojamiento, Nobu Hotel Madrid aspira a convertirse en un nuevo punto de encuentro para la vida social madrileña. Así lo explica Natasha Hargan, directora general de Nobu. «En Nobu siempre concebimos nuestros establecimientos como destinos en sí mismos: lugares donde viajeros internacionales y residentes locales pueden conectar, disfrutar de la gastronomía y descubrir el destino desde una perspectiva diferente», señala.

La directiva insiste en que la integración con la ciudad es una prioridad para la marca. «Para nosotros es fundamental integrarnos en la vida local, crear experiencias compartidas y contribuir al pulso cultural de la ciudad. Nuestro objetivo es que Nobu Madrid se convierta en un lugar no sólo para los viajeros, sino también en un espacio que los madrileños sientan como propio».

La ubicación también juega un papel fundamental en esta estrategia. Según Hargan, «estar situados entre Cibeles y Sol nos coloca en el corazón de Madrid, una zona dinámica que combina historia, cultura y actividad comercial de una manera auténtica». Y concluye: «Es una ubicación que refleja muchas de las cualidades que más valoramos: autenticidad, vitalidad y una profunda vinculación con la ciudad».