Un experto sobre el futuro de los resorts: «El hotel ya no debe aislar al viajero del destino»

Durante décadas, los grandes resorts de lujo vendieron una misma promesa: desconexión, privacidad y la sensación de estar en un lugar fuera de lo común. El viajero de hoy busca algo diferente; no sólo quiere escapar de un destino, quiere conectar con él. El viajero de alto nivel ha cambiado. Aquello que hoy se busca es algo más difícil de ofrecer: sentir que ha estado realmente en un lugar. «La gente ya no se impresiona únicamente por el lujo. Busca autenticidad, experiencias con significado y una conexión real», explica Eduardo Perera, director general de Paradisus by Meliá Bali, tras más de 25 años trabajando en la industria hotelera internacional. Su reflexión resume una transformación que está redefiniendo los resorts de lujo en todo el mundo: el paso de la ostentación a la emoción. El lujo contemporáneo ya no consiste tanto en acumular servicios, sino en crear recuerdos capaces de permanecer después del viaje.

El resort deja de ser una burbuja

Uno de los grandes retos del turismo premium es evitar que los destinos se conviertan en una simple escenografía para el visitante. Bali, uno de los lugares más aspiracionales del planeta, representa ese desafío: cómo proteger su identidad cuando millones de viajeros llegan buscando su espiritualidad, su naturaleza y su cultura.

Para Perera, la clave está en que los hoteles de lujo dejen de mirar al destino como un elemento decorativo. «Integrarse en la cultura local no significa mostrar elementos tradicionales como una decoración, sino construir relaciones auténticas con la comunidad y permitir que el lugar sea quien dé forma a la experiencia».

Esa filosofía se refleja en Paradisus by Meliá Bali, situado en la zona de Nusa Dua, un enclave conocido por sus playas y su oferta de resorts de alta gama. El complejo combina diferentes formas de entender la estancia: desde The Reserve, un concepto enfocado en adultos que buscan privacidad y bienestar, hasta espacios familiares con propuestas como Kids Club y actividades para distintas generaciones.

Además, el resort apuesta por experiencias conectadas con la cultura balinesa, como talleres de escritura Lontar, danza tradicional o artesanía janur, y visitas al pueblo de Bualu, donde los huéspedes pueden acercarse a mercados locales y conocer una faceta más cotidiana de la isla. La idea es clara: el hotel no debe aislar al viajero de Bali, sino convertirse en una puerta para descubrirlo.

Bienestar: mucho más que un spa

Otra de las grandes revoluciones del turismo de lujo es la evolución del concepto de bienestar. Hace años estaba asociado principalmente a tratamientos, masajes o sesiones de yoga. Hoy se ha convertido en una manera completa de viajar. «El bienestar ya no es una instalación; es una forma de diseñar todo el viaje», explica Perera. «Tiene que ver con cómo dormimos, cómo comemos, cómo conectamos con nuestro entorno y cómo aprendemos a ir más despacio».

En Bali, donde la espiritualidad y la relación con la naturaleza forman parte de la identidad del territorio, esta tendencia encuentra un escenario natural. En un resort como Paradisus by Meliá Bali, la experiencia puede comenzar con yoga al amanecer frente al océano Índico, continuar con una gastronomía basada en ingredientes locales y terminar con rituales inspirados en las tradiciones de la isla.

La gastronomía como una forma de viajar

La comida se ha convertido en otro de los grandes lenguajes del lujo. El viajero actual no sólo quiere comer bien; quiere entender el lugar a través de sus sabores. «Antes muchos huéspedes buscaban sabores conocidos. Ahora buscan descubrir», señala el director. «La gastronomía es una de las formas más emocionales y sensoriales de conectar con un destino».

El resort cuenta con ocho restaurantes que recorren diferentes cocinas internacionales, pero con una mirada hacia Bali y sus productos locales. Un ejemplo es el uso de sal marina de Kusamba, una zona del este de la isla donde familias locales mantienen una tradición artesanal de siglos.

El futuro del lujo será más humano

Para Eduardo Perera, el futuro de los resorts no estará definido por quién ofrece más servicios, sino por quién consigue crear una conexión más profunda. «El lujo del futuro será tener espacio para parar, respirar y experimentar un destino sin prisas», afirma.

En un momento en que muchos destinos empiezan a cuestionar los efectos del turismo masivo, los hoteles de alta gama tienen una oportunidad: convertirse en mediadores entre el viajero y la comunidad local, no sólo en lugares donde alojarse. Programas de sostenibilidad, colaboración con artesanos y proyectos sociales forman parte de esta nueva visión. En Paradisus by Meliá Bali, iniciativas como el reciclaje de jabones usados para transformarlos en nuevos productos buscan demostrar que la hospitalidad también puede generar un impacto positivo.