El yate donde Ferran Torres y Marcos Llorente se toman un vino de 30.000 € tiene yacuzzi… y cuesta 90.000 euros la semana

Después de conquistar el Mundial, celebrar el histórico título en Cibeles y poner rumbo a Ibiza para continuar con las celebraciones, los internacionales españoles también han dejado ver el impresionante escenario desde el que están disfrutando de unos días de descanso. Más allá de las imágenes brindando con vinos exclusivos o de las visitas a restaurantes como Casa Jondal, hay un protagonista que no ha pasado desapercibido: el Lady KC Charter, un espectacular yate de lujo que se ha convertido en el auténtico cuartel general de los campeones.

Con casi 30 metros de eslora, este Maiora 99 fabricado por el prestigioso astillero italiano Maiora combina diseño, prestaciones y lujo en una embarcación pensada para disfrutar del Mediterráneo sin renunciar a ninguna comodidad. Renovado recientemente, el yate puede albergar hasta 12 personas durante la navegación y 9 huéspedes para dormir a bordo, convirtiéndose en una auténtica villa flotante.

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Un interior digno de un hotel de cinco estrellas

Nada más acceder al interior del Lady KC, la sensación es la de entrar en un exclusivo hotel boutique. El salón principal destaca por sus grandes ventanales panorámicos, que inundan el espacio de luz natural, y por una decoración elegante donde predominan las maderas nobles, los tonos claros y el mobiliario de diseño.

La embarcación cuenta con cuatro camarotes de lujo, distribuidos en una suite principal, una cabina VIP, un camarote doble y otro con camas individuales y cama Pullman, ofreciendo capacidad para nueve huéspedes. Todas las habitaciones disponen de baño privado, aire acondicionado, televisión y conexión WiFi, garantizando el máximo confort durante la travesía.

Jacuzzi, motos de agua y todo lo necesario para un verano de lujo

Si el interior sorprende, las zonas exteriores son el verdadero corazón del barco. En la cubierta superior destaca un amplio flybridge con jacuzzi, uno de los rincones más exclusivos del yate y perfecto para contemplar el atardecer sobre el Mediterráneo.

A ello se suma un gran solárium con tumbonas, varias zonas de comedor al aire libre y una plataforma de baño que facilita el acceso al mar. Pero el lujo no termina ahí. El Lady KC también dispone de un completo garaje de juguetes acuáticos pensado para que la diversión esté asegurada durante toda la jornada.

Entre su equipamiento destacan motos de agua, Seabob, tablas de paddle surf, equipos de snorkel, wakeboard e hinchables, además de una tripulación profesional encargada de atender todas las necesidades de los pasajeros. Desde preparar un desayuno frente a la costa de Formentera hasta organizar una comida a bordo o una jornada de deportes acuáticos, todo está pensado para vivir unas vacaciones sin preocupaciones.

El precio de navegar como un campeón del mundo

El lujo, naturalmente, tiene un precio. Alquilar el Lady KC durante una semana puede costar entre 70.000 y más de 90.000 euros, dependiendo de la temporada. A esa cantidad hay que sumar el conocido APA (Advance Provisioning Allowance), un depósito adicional destinado a cubrir gastos como combustible, amarres, bebidas, comida o cualquier servicio personalizado solicitado por los clientes. En caso de contratar la embarcación para una sola jornada, el precio ronda los 10.000 euros al día, una cifra que sitúa al Lady KC entre los yates más exclusivos disponibles para charter en las Islas Baleares.