La jornada electoral siempre deja imágenes curiosas, pero pocas tan llamativas como la de ver a dos de las mujeres más conocidas de la crónica social española compartiendo una cita con las urnas. Tamara Falcó e Isabel Preysler han protagonizado uno de los momentos más comentados del día al acudir juntas a votar. Madre e hija han coincidido en el centro electoral, demostrando una vez más la complicidad que mantienen y convirtiendo un gesto cotidiano en una de las estampas más fotografiadas de la jornada.

El escenario elegido para esta cita electoral ha sido el Centro Deportivo Municipal Ciudad de los Poetas , situado en el número 12 de la calle Antonio Machado, en el barrio madrileño de Valdezarza, dentro del distrito de Moncloa-Aravaca. Un emplazamiento bastante alejado del habitual ambiente de exclusividad que rodea a la familia Preysler y que, precisamente por eso, despierta curiosidad.

El Centro Deportivo Municipal Ciudad de los Poetas es una instalación pública dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Ubicado en el código postal 28035, forma parte de un entorno residencial tranquilo. El espacio cuenta con una superficie aproximada de 1.700 metros cuadrados y dispone principalmente de un pabellón deportivo cubierto.

Tanto Tamara Falcó como Isabel Preysler han elegido Puerta de Hierro, una de las zonas residenciales más exclusivas del noroeste de Madrid, para establecer sus hogares. La marquesa de Griñón vive en un ático-dúplex situado a escasa distancia de la conocida mansión de su madre, Villa Meona. Una proximidad que la propia Tamara describió con una frase muy reveladora: «¡Veo la calle de mi madre desde aquí! Me hace ilusión estar tan cerca».

Madre e hija mantienen así una relación muy estrecha también en su día a día. Tamara disfruta de su propia vivienda junto a Íñigo Onieva, pero continúa frecuentando la casa familiar para compartir comidas, encuentros y momentos con Isabel.

Por eso, la elección del Centro Deportivo Municipal Ciudad de los Poetas, en Valdezarza, despierta cierta curiosidad. El polideportivo se encuentra en el noroeste de Madrid, relativamente próximo al entorno residencial de ambas, aunque en otro barrio. Valdezarza ofrece una imagen diferente de la capital: un entorno residencial y vecinal que contrasta con el carácter exclusivo de Puerta de Hierro.