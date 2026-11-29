La despedida de Marc Márquez de MotoGP ha tenido una protagonista muy especial fuera de la pista: Gemma Pinto. La influencer ha acompañado a su pareja en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), donde el piloto ha puesto punto final a una trayectoria de catorce años en la máxima categoría del motociclismo. Un día cargado de emoción en el que el campeón ha podido contar con el apoyo de sus personas más cercanas.

Después de anunciar el pasado viernes su retirada, a los 33 años y tras conquistar su octavo título mundial de MotoGP en Portimao (Portugal), Márquez ha disputado su última carrera ante sus seguidores. El piloto de Ducati ha cruzado la meta en segunda posición, por detrás de Raúl Fernández, en una jornada que ha terminado con un homenaje a la altura de su trayectoria.

Gemma Pinto no ha querido perderse este último capítulo de la carrera deportiva de su pareja. La influencer ha estado junto a la familia del piloto, compartiendo con ellos una despedida especialmente emotiva. También han acudido sus padres, Julià Márquez y Roser Alentà, y su hermano Álex Márquez, que ha seguido de cerca este momento tan significativo para el campeón.

Ya en el podio, Marc ha recibido la ovación de los aficionados y el reconocimiento de un circuito entregado a su trayectoria, con una enorme pancarta en la que se podía leer «Gracias, Marc». Una imagen que resume el cariño que se ha ganado durante todos estos años.

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La presencia de Gemma Pinto vuelve a poner de manifiesto el papel que ha desempeñado en esta etapa personal del piloto. La pareja, que mantiene una relación desde hace tiempo, ha compartido algunos de sus momentos más especiales, también en los días previos a este anuncio. De hecho, el viernes, cuando Márquez comunicó su retirada en una puesta en escena inspirada en Love Actually, ambos protagonizaron un beso que dejó patente la emoción del momento.

Ahora, después de catorce años dedicado en cuerpo y alma a las motos, el piloto inicia una nueva etapa. Una oportunidad para disfrutar de los éxitos conseguidos y pasar más tiempo lejos de los circuitos, posiblemente también en su exclusiva vivienda de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, valorada en unos diez millones de euros.