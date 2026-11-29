Dentro de prácticamente medio mes, la Academia española dará a conocer qué películas saldrán nominadas en los próximos Premios Goya 2027. Una ceremonia que estará marcada sin duda por el fenómeno de La bola negra, la cual arrasará en número de consideraciones –y casi seguro a nivel de galardones– antes de partir hacia el reto de la alfombra roja de Hollywood. Sin embargo, el evento más importante del séptimo arte patrio no tendrá sólo la presencia inequívoca de la cinta de Los Javis. La gala podría contar con la participación de algunos largometrajes no tan mediáticos, pero también valiosos. Nos referimos a la historia de superación que Nacho Sánchez ha retratado en su debut documental: El Blasco.

Presentada en mayo de 2026 en la sección oficial de Mirades, la décima edición del festival DocsValència, el trabajo de Sánchez nos sitúa en octubre del 2024, tras las lluvias torrenciales que arrasaron las poblaciones del sur de Valencia. Una DANA que dejó cientos de muertos y miles de desplazados. Concretamente, el crudo retrato que nos muestra El Blasco se centra en un grupo de vecinos de Benetússer, el cual, unido de forma espontánea tras el caos de los primeros días, termina transformando con la ayuda de las autoridades locales una escuela pública en uno de los principales centros de ayuda humanitaria de la región.

El Blasco, ese centro educativo, se convirtió, tal y como recuerda una de las voces del documental, en un «símbolo de unión de todo el pueblo» que le ha cambiado la vida a todos.

‘El Blasco’: el documental que aspira a 8 nominaciones en los Goya 2027

Tal y como revela la propia página web de los Goya, en la 41.ª edición de los premios españoles se puede consultar el número de inscripciones (a falta de una resolución) que poseen las principales candidatas. En el caso de El Blasco, su productora, Sin Parpadear, la ha inscrito en las siguientes ocho nominaciones:

Mejor película

Mejor película documental

Mejor dirección novel

Mejor guion original

Mejor dirección de fotografía

Mejor montaje

Mejor dirección de arte

Mejor sonido

¿Quiere decir esto que vaya a optar finalmente a todos esos premios? No, hablamos de unas candidaturas que entran en la primera ronda de votación de los académicos, la cual se delibera formalmente desde el 30 de noviembre al 10 de diciembre, con una lectura de nominaciones el día 15 de dicho mes y una gala que tendrá lugar en Navarra (Pamplona), el sábado 6 de febrero de 2027.

Las posibilidades de El Blasco están un tanto mermadas desde su propio formato. Los Goya no suele nominar nunca a un documental en demasiadas secciones y lo más normal es que la ópera prima de Sánchez y su equipo termine calando en las candidaturas nicho de su naturaleza y alguna consideración técnica.

¿Cuándo se estrena?

El Blasco llegará a los cines españoles el próximo 4 de diciembre.