Tamara Falcó tiene el truco de estilo para llevar el rojo este otoño: así combina el color tendencia con vaqueros, negro y camel

Tamara Falcó ha encontrado en el rojo uno de sus mejores aliados de estilo esta temporada. La marquesa de Griñón incorpora el color más vibrante del otoño a sus estilismos de una manera muy particular: a veces como protagonista y otras en pequeños detalles que transforman por completo un conjunto. Una apuesta que combina elegancia, naturalidad y ese punto de tendencia que consigue actualizar incluso los básicos más clásicos.

Una de las fórmulas que más nos gusta es la combinación de blusa roja y vaqueros oscuros. Una mezcla que funciona especialmente bien por el contraste entre la intensidad del rojo y la sobriedad del denim. El resultado es un estilismo femenino, relajado y con un punto sofisticado, perfecto para esos días en los que buscamos vestir bien sin renunciar a la comodidad. Además, los vaqueros en tonos oscuros permiten que la blusa tenga todo el protagonismo.

También hay espacio para el total black con pinceladas de rojo. Tamara demuestra que el negro, uno de los grandes imprescindibles de cualquier armario, puede adquirir una nueva dimensión cuando se combina con este tono. Un detalle rojo rompe la sobriedad del conjunto, aporta luminosidad y consigue ese contraste que hace que un look aparentemente sencillo resulte mucho más interesante. Es una combinación especialmente acertada para quienes prefieren introducir las tendencias de forma discreta.

Otro de los grandes protagonistas del armario otoñal es la gabardina camel, una prenda que nunca pasa de moda y que encuentra en el rojo un compañero perfecto. La combinación de ambos tonos resulta cálida, elegante y muy favorecedora. El camel aporta equilibrio y neutralidad, mientras que el rojo introduce una nota de color que evita que el estilismo resulte demasiado clásico. Una de esas mezclas que merece la pena guardar como inspiración para los próximos meses.

La tendencia también se cuela en los looks más informales a través de prendas aparentemente sencillas. Es el caso de la camiseta blanca básica con ribetes y pequeñas letras rojas, un diseño que demuestra que no hace falta apostar por grandes dosis de color para sumarse a la tendencia. Los detalles rojos aportan personalidad a una prenda de fondo de armario y permiten conseguir un resultado casual, pero mucho más cuidado. Una manera muy actual de reinterpretar los básicos de siempre.

Y para las ocasiones especiales, cuando el objetivo es conseguir un estilismo con mayor impacto, el total red se convierte en la apuesta ganadora. El rojo de pies a cabeza tiene fuerza, personalidad y una elegancia muy especial cuando se eligen bien las prendas y los tejidos. Una opción perfecta para un evento o incluso una boda, donde este color puede convertirse en el gran protagonista del conjunto. Lejos de resultar excesivo, bien combinado consigue una imagen sofisticada y llena de carácter.