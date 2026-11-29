En diciembre, las salas de cine de medio mundo vivirán uno de los acontecimientos cinematográficos más esperados del año. Bueno, en realidad dos. El primero, la esperada reunión superheroica de Marvel en Vengadores: Doomsday. El segundo, el final de la épica trilogía de ciencia ficción, Dune: Parte tres. Pero por si su coincidencia mensual no fuese lo suficientemente estimulante para los cinéfilos, el impacto y competición taquillera de ambas se verá de forma clara y directa: las dos se estrenan el mismo fin de semana.

Bautizado como «Dunesday», la llegada de Dune 3 y Doomsday pretende replicar en cierto sentido el fenómeno comercial que la cartelera vivió en el verano de 2023 con «Barbenheimer», la irrupción simultánea de Barbie y Oppenheimer. En aquel caso, lejos de competir entre ellas y por así decirlo, elegir bando, el estreno supuso un acto de unión que invitó a ver sendas historias, alcanzando una recaudación conjunta de 2.442 millones de dólares.

¿Cuándo se estrena ‘Dune: Parte tres’?

En España, Vengadores: Doomsday llegará a los cines el día 17, jueves. En cambio, Dune: Parte tres aterrizará en el patio de butacas el día siguiente con el resto de estrenos, el viernes 18.

La trama del último capítulo de la saga de Paul Atreides (Timothée Chalamet) nos sitúa 17 años después del ascenso de este al trono de Arrakis y la guerra santa que, librada en su nombre, ha sesgado millones de vidas en la galaxia. Atormentado por las visiones de una extinción inevitable, Paul deberá enfrentarse a una conspiración mortal orquestada por las Bene Gesserit, la Cofradía Espacial y los Tleilaxu, mientras Chani (Zendaya) lidia con el rechazo a un imperio que no reconoce.

Aparte de Chalamet y Zendaya, el elenco de la tercera parte vuelve a contar con Florence Pugh, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Léa Seydoux y Anya Taylor-Joy en sus respectivos papeles. Del mismo modo, Jason Momoa aparece de nuevo en el casting tras su ausencia en la secuela, y como principal novedad tenemos la incorporación de otro fichaje estrella: el de Robert Pattinson como Scytale.

¿Dónde podemos ver las anteriores entregas de la saga?

Dune y Dune: Parte dos están disponibles en las plataformas de HBO Max, Prime Video y Movistar Plus (Ficción total). Además, quienes quieran volver a disfrutarlas de su espectacularidad en el cine, este mes también podrán hacerlo. Ambas entregas se reestrenarán el próximo día 4 de diciembre.

¿En qué cines estará disponible?

Como todo blockbuster comercial que se precie, Dune: Parte tres estará disponible en la mayoría de cines. Y aunque puede que Vengadores: Doomsday termine imponiéndose a nivel recaudatorio, el trabajo dirigido por Denis Villeneuve posee la exclusividad IMAX de las salas estadounidenses.

Se espera que ambas superen holgadamente la barrera de los 1.000 millones de dólares recaudados. Cifra que cerraría un año histórico para la recaudación del séptimo arte en todo el mundo.