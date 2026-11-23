Igualar la reunión superheroica de Endgame casi se sentía como una quimera, pero si algo nos ha demostrado el reciente tráiler final de Vengadores: Doomsday es que Marvel sabe mejor que nadie sacar a sus primeras espadas para generar toda la épica perdida en unos años en los que sólo el Hombre Araña ha sabido responder a la llamada del público masivo. Ahora, a menos de un mes para el que es con diferencia el estreno más relevante del año, el estudio muestra por fin a todos los superhéroes reunidos, incluyendo al casting de la Patrulla X original con un Cíclope que entona el clásico grito de guerra de los mutantes: «A mí, mis X-Men».

No existe una cifra oficial, aunque según las estimaciones de varios analistas de la industria, Vengadores: Doomsday tiene un presupuesto que oscila entre los 400 y los 500 millones de dólares. Es decir, hablamos de uno de los blockbuster comerciales del Hollywood moderno más arriesgados que deberá alcanzar la barrera de los 1.000 millones sólo para ser rentable. Eso sí, se estima que en la preventa de entradas, la película de los hermanos Russo lleva ya recaudados 150 millones de euros y a pesar de la desventaja de enfrentarse a la exclusividad del IMAX que tendrá Dune: Parte tres, nadie parece dudar ya del increíble fenómeno-evento que vivirán las salas cuando el Capitán América, Thor y compañía se reúnan por primera vez en la historia del cine con los 4 Fantásticos y los alumnos de la escuela de Charles Xavier.

Tráiler final de ‘Vengadores: Doomsday’: tres minutos de épica marvelita

El secretismo ha sido durante más de dos años el santo y seña de Vengadores: Doomsday, pero sabemos que Kevin Feige y su equipo se estarán guardando seguramente más de un as bajo la manga con varias sorpresas todavía por descubrir. Si nos fiamos de la información proporcionada por dicho adelanto, la franquicia de Disney ya nos ha puesto el preámbulo perfecto para hacernos a la idea de lo que podemos esperar de la primera ronda de enfrentamientos entre el incontable número de superhéroes y el nuevo villano, un Dr. Doom encarnado en la piel de Robert Downey Jr., el actor que antes dio vida a Iron Man.

El foco del último tráiler de Vengadores: Doomsday pone el foco en el origen del conflicto y en la familia de Steve Rogers. Tras devolver las Gemas del Infinito a sus correspondientes líneas temporales, el exlíder del grupo de héroes decidió formar una familia junto a Peggy Carter y tener a un hijo que, pasados los años, ya es un adolescente.

Sin embargo, esas alteraciones temporales provocaron la muerte de la familia de Victor Von Doom (Downey Jr.), quien ahora exige la devolución de esas «vidas robadas».

Es aquí donde vemos cómo se reencuentran la mayoría de los Vengadores y los nuevos fichajes, capitaneados por un Reed Richards (Pedro Pascal) que acude a la línea temporal de Rogers para seguramente pedirle que lidere la resistencia contra el nuevo y poderoso antagonista.

¿Cuándo se estrena ‘Vengadores: Doomsday’?

Tendremos que esperar al próximo 17 de diciembre para descubrir qué sorpresas nos aguardan tras las 2 horas y 30 minutos de metraje de Vengadores: Doomsday.

Sólo un año después, Marvel estrenará la segunda parte: Vengadores: Secret Wars.