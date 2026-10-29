Patrick Stewart, actor de ‘X-Men’: «Pasé gran parte de mi infancia teniendo miedo»

Patrick Stewart, el legendario actor británico que conquistó al público como el profesor Charles Xavier en la saga X-Men y como Jean-Luc Picard en Star Trek, ha muerto a los 86 años. Detrás de una de las carreras más reconocidas del cine y el teatro se encontraba una infancia marcada por la pobreza y la violencia doméstica. El propio intérprete habló de aquellas experiencias en distintas entrevistas y en sus memorias, Making It So, donde explicó cómo el miedo condicionó sus primeros años y cómo encontró en la actuación un espacio seguro.

La dura confesión de Patrick Stewart

«Pasé gran parte de mi infancia teniendo miedo». Esta frase resume una parte especialmente difícil de la vida de Patrick Stewart, que creció en Mirfield, una localidad de Yorkshire, en Inglaterra. Su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, ejercía violencia contra su madre, una realidad que el actor mantuvo en silencio durante décadas.

En una entrevista publicada en 2023, Patrick Stewart reconoció que durante años apenas habló de lo que sucedía en su hogar. Llegó a presentar su infancia como una etapa normal y familiar, aunque la realidad había sido mucho más dolorosa. Con el paso del tiempo, la terapia y la escritura de sus memorias le ayudaron a comprender mejor aquellas vivencias y la huella que habían dejado en su vida adulta.

La interpretación se convirtió en un refugio

El actor también explicó que el escenario le ofreció una sensación de seguridad que no siempre había experimentado durante su infancia. En una entrevista en 2023, recordó que, al subir por primera vez a un escenario, sintió que allí estaba a salvo. La interpretación le permitió explorar otras identidades y encontrar una vía para expresarse.

Esa relación con la profesión acompañó a Patrick Stewart durante décadas. Su formación teatral, especialmente vinculada a Shakespeare, le abrió las puertas de una carrera que terminó llevándolo a producciones internacionales y a personajes inolvidables para varias generaciones de espectadores.

Del teatro británico al profesor Charles Xavier

Nacido en 1940, Patrick Stewart desarrolló una extensa trayectoria teatral antes de convertirse en una estrella mundial gracias a Star Trek: The Next Generation. Más adelante, su papel como Charles Xavier en X-Men lo acercó a nuevas generaciones de seguidores y consolidó su lugar en la cultura popular.

Además de su trabajo como actor, utilizó su experiencia personal para dar visibilidad a la violencia doméstica y apoyar a quienes la sufren. Su historia demuestra que detrás de una figura admirada puede existir una realidad compleja, y que hablar de ella puede ayudar a romper silencios que duran décadas.