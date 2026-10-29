Muere Patrick Stewart, el legendario capitán Picard de ‘Star Trek’ y el profesor Charles Xavier en ‘X-Men’, a los 86 años

El actor Patrick Stewart ha muerto a los 86 años en su casa de Los Ángeles. El actor padecía Alzheimer. Stewart era conocido por sus papeles como el capitán Picard de la saga Star Trek o el profesor Charles Xavier en la saga de Marvel X-Men.

La familia del actor ha sido quien ha informado del fallecimiento en redes sociales. «Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el tierno cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy», han informado en redes sociales.

In lieu of flowers, memorial contributions may be made to:

Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund

https://t.co/luC5CdcWDy

Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources

https://t.co/zvNptfyuNd Photo Credit: Tommy Garcia https://t.co/XNncEVq56X — Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026

«Estuvo cobijado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de profunda emoción que solo él podía inspirar después de una vida de entrega a todos nosotros. Siempre guardaremos en el corazón la tranquilidad y la reflexión reflejadas en su rostro, un recordatorio eterno de su gracia invencible», añaden en el texto.

En lugar de flores, la familia de Stewart ha solicitado a su comunidad de fans realizar contribuciones al Fondo de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer del Centro Johns Hopkins.

Por su parte, la cuenta oficial de Marvel Studios ha lamentado el fallecimiento del actor británico. «Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Sir Patrick Stewart. Dio vida al Profesor Charles Xavier con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de fans, desde X-Men hasta Logan y Vengadores: Doomsday. Nuestros corazones están con su esposa, sus hijos, sus amigos y los innumerables fans», han dicho.

All of us at Marvel Studios are deeply saddened by the passing of Sir Patrick Stewart. Sir Patrick brought Professor Charles Xavier to life with extraordinary grace, intelligence, and humanity, defining the character for generations of fans, from X- Men to Logan to Avengers: Doomsday. He was a singular talent, a generous collaborator, and a true gentleman. Our hearts go out to his wife Sunny, his children, his friends, and the countless fans around the world whose lives he touched with his art. — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 29, 2026

Star Trek o X-Men

Stewart nació en Reino Unido en 1940 y forjó los cimientos de su carrera en el teatro clásico. Su salto a la fama internacional surgió en 1987 cuando fue elegido para dar vida al capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: The Next Generation. Su papel se retomó en varias películas y en la secuela Star Trek: Picard.

No fue hasta el año 2000 cuando impulsó de nuevo su carrera al interpretar al profesor Carles Xavier o Profesor X en la saga X-Men.