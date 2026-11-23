La salud de Curro Romero vuelve a estar en el punto de mira. El diestro se encuentra ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla desde el pasado viernes, 20 de noviembre, a causa de una infección respiratoria que ha derivado en complicaciones en uno de sus pulmones. Hasta ahora, eran pocos los detalles que habían trascendido sobre su estado de salud y su evolución. Sin embargo, COOL se ha puesto en contacto con Carmen Tello, su mujer, para conocer de primera mano cómo se encuentra el torero y cómo está afrontando este nuevo bache de salud.

«Llevaba ya una semana malo, pero en casa le pudimos poner tratamiento extrahospitalario. Le pusieron una vía y hemos podido combatir con la neumonía que tenía por no traerlo al hospital, porque él está más cómodo en casa. Y aunque parecía que hacía efecto, el viernes por la mañana empezó con tiritonas, taquicardia y una subida de fiebre tremenda. Y entonces dijeron que esto ya no era una neumonía, que es otra infección nueva, y que había que llevarlo rápidamente a urgencias», comenzaba a contar.

Según ha narrado Carmen, Curro Romero estuvo todo el viernes en reanimación, donde los médicos le estuvieron observando para intentar bajarle la fiebre. No fue hasta el sábado por la mañana cuando lo consiguieron con un antibiótico. Desde entonces, parece que su evolución está siendo favorable, aunque la preocupación de Carmen no ha disminuido. «Tiene mucha tos, pero es que le ponen aerosoles para que respire mejor y eso le produce también picor en la garganta», explicaba.

Sobre la fecha en la que recibirá el alta, Carmen ha señalado que aún no se pueden ir a casa porque le siguen poniendo el antibiótico en vena. «Hasta que no termine el tratamiento, no nos podemos ir de aquí. Pero ojalá mañana o en un par de días podamos volver a casa. Ya llevamos cinco días aquí», comentaba, haciendo hincapié en que el principal problema del maestro era el parkinson que padecía, el cual le provocaba no tragar bien y que los alimentos se pasen al pulmón.

Sobre cómo se encontraba ella, Tello ha sido clara en conversación con COOL. «No sé, estoy cansada. Y también preocupada de que cada dos por tres se pone malo. Cada vez va teniendo más años y cada vez necesita más antibióticos y más cosas. Pero bueno, es ley de vida. Va a cumplir 93 años el próximo día 1 de diciembre. Y fíjate lo fuerte que es, que lleva para adelante todo, el pobre. […] Pero bueno, esperemos que tengamos una espera larga hasta la próxima recaída», expresaba.

Por último, Carmen también ha querido aprovechar su intervención para agradecer la cantidad de muestras de cariño que recibe diariamente, aunque al mismo tiempo también destacaba que «no llegaba sola a contestar a todo el mundo».